Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в карточке дела на сайте Мосгорсуда было указано, что постановление вступило в силу, то есть не было обжаловано. Сегодня в инстанции уточнили, что защита обжаловала постановление по почте, в этой связи в карточку была внесена некорректная информация.
Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент