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Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - РИА Новости, 12.04.2023
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13:13 12.04.2023 (обновлено: 13:20 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/trepova-1864758406.html
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - РИА Новости, 12.04.2023
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:13
2023-04-12T13:20
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
москва
владлен татарский
владимир путин
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", - рассказал собеседник агентства.Ранее в карточке дела на сайте Мосгорсуда было указано, что постановление вступило в силу, то есть не было обжаловано. Сегодня в инстанции уточнили, что защита обжаловала постановление по почте, в этой связи в карточку была внесена некорректная информация.Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html
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санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, москва, владлен татарский, владимир путин, московский городской суд, россия
Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Москва, Владлен Татарский, Владимир Путин, Московский городской суд, Россия
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде
Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданка РФ Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", - рассказал собеседник агентства.
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
4 апреля, 18:02
Ранее в карточке дела на сайте Мосгорсуда было указано, что постановление вступило в силу, то есть не было обжаловано. Сегодня в инстанции уточнили, что защита обжаловала постановление по почте, в этой связи в карточку была внесена некорректная информация.
Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).
Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Скульптурная мастерская в доме, где жила Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Стали известны подробности о доме, в котором жила Трепова
3 апреля, 13:17
 
Санкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеМоскваВладлен ТатарскийВладимир ПутинМосковский городской судРоссия
 
 
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