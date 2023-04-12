https://ria.ru/20230412/trepova-1864758406.html

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - РИА Новости, 12.04.2023

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:13

2023-04-12T13:13

2023-04-12T13:20

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

москва

владлен татарский

владимир путин

московский городской суд

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Защита обжаловала арест Дарьи Треповой - фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."11 апреля 2023 года в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Треповой Д.Е.", - рассказал собеседник агентства.Ранее в карточке дела на сайте Мосгорсуда было указано, что постановление вступило в силу, то есть не было обжаловано. Сегодня в инстанции уточнили, что защита обжаловала постановление по почте, в этой связи в карточку была внесена некорректная информация.Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ).Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

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санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, москва, владлен татарский, владимир путин, московский городской суд, россия