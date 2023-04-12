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Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми - РИА Новости, 12.04.2023
Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T04:51
2023-04-12T04:51
2023-04-12T09:05
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ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News."Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какими он видит этих мировых лидеров. В частности, рассуждая о председателе КНР Си Цзиньпине, Трамп отозвался о нем как о "блестящем человеке"."Когда в Голливуде искали актера на роль Си Цзиньпина, никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему. Его взгляд, ум и все остальное. У нас с ним были превосходные отношения", — рассказал экс-президент США. Столь же высокую оценку политик дал и лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. "Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен…Он пришел во власть в очень раннем возрасте, когда ему было 23-24 года, и сейчас имеет полный контроль над страной. А это нелегко. Что касается Путина, то он также очень умен", — отметил Трамп.Экс-президент США не первый раз положительно высказывается о российском лидере и его качествах. В частности, Трамп говорил, что Путин проявил себя как умный политик в ситуации с Украиной, в то время как американские власти, наоборот, глупо.
https://ria.ru/20230412/lyubov-1864644914.html
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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, ким чен ын
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
Трамп заявил, что считает лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми и лучшими в своей игре