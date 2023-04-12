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Российские туроператоры продлили продажу путевок в Таиланд на лето

Российские туроператоры продлили продажу путевок в Таиланд на лето - РИА Новости, 12.04.2023

Российские туроператоры продлили продажу путевок в Таиланд на лето

Российские туроператоры Fun&Sun, Anex Tour, Pegas Touristik и "Интурист" продлили чартерные программы в Таиланд на лето, полеты запланированы на Пхукет и в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:46

2023-04-12T14:46

2023-04-12T14:46

туризм

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таиланд

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пхукет (остров)

anex tour

интурист

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские туроператоры Fun&Sun, Anex Tour, Pegas Touristik и "Интурист" продлили чартерные программы в Таиланд на лето, полеты запланированы на Пхукет и в Паттайю, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "С учетом продления Pegas Touristik полетной программы в Таиланд, летом в эту страну на чартерах смогут летать клиенты уже четырех туроператоров. Путешественники Anex Tour, Fun&Sun и "Интуриста" полетят в Паттайю из Москвы на Red Wings, а Pegas Touristik будет возить туристов на Пхукет на рейсах авиакомпании "Икар" из пяти городов", – рассказали в АТОР. В пресс-службе Fun&Sun РИА Новости уточнили, что спрос на летние путевки в Таиланд хоть и ниже, чем в зимние месяцы, ввиду большого выбора направлений, но россияне активно покупают туры как на майские праздники, так и на июль и август. "С 1 мая летаем два раза в неделю из Москвы в Паттайю. Там в это время меньше выражен сезон дождей, и достаточно комфортная погода, что дает возможность для экскурсионных программ. Хорошая глубина продаж на июль и август – сезон отпусков. Также на майские есть спрос. Вылеты в мае и июне, традиционно, продаются немного слабее", – указали в компании.

https://ria.ru/20230410/myanma-1863705144.html

таиланд

паттайя

пхукет (остров)

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