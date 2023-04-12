https://ria.ru/20230412/suda-1864741565.html

В России планируют построить порядка 150 грузовых судов до 2027 года

В России планируют построить порядка 150 грузовых судов до 2027 года - РИА Новости, 12.04.2023

В России планируют построить порядка 150 грузовых судов до 2027 года

Порядка 150 грузовых судов - танкеров, зерновозов, контейнеровозов, буксиров, сухогрузов и барж - планируется построить в России до 2027 года, сообщил... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:22

2023-04-12T12:22

2023-04-12T12:24

россия

денис мантуров

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Порядка 150 грузовых судов - танкеров, зерновозов, контейнеровозов, буксиров, сухогрузов и барж - планируется построить в России до 2027 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Еще одно направление, на котором сделан особый акцент в условиях санкций, – это грузовые суда различного назначения и дедвейта. В рамках проекта льготного лизинга планируется построить до 2027 года порядка 150 танкеров, зерновозов, контейнеровозов, барж, буксиров и сухогрузов, в том числе арктического класса", - сказал Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."Это будет способствовать переориентации экспортных потоков через акватории Азовского, Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей", - добавил он.

https://ria.ru/20230323/tankery-1860041532.html

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россия, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф