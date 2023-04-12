https://ria.ru/20230412/spetsoperatsiya-1864763164.html

СФ одобрил новую процедуру признания участников СВО пропавшими без вести

СФ одобрил новую процедуру признания участников СВО пропавшими без вести - РИА Новости, 12.04.2023

СФ одобрил новую процедуру признания участников СВО пропавшими без вести

Сенаторы одобрили законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:33

2023-04-12T13:33

2023-04-12T14:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Сенаторы одобрили законы об упрощении процедур признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления его умершим и установления факта смерти военнослужащего во время проведения специальной военной операции. Для упрощения процедур законы предлагают в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим. Так, если в течение шести месяцев отсутствуют сведения о месте пребывания военнослужащего, а командиры или сослуживцы не могут подтвердить, что непосредственно наблюдали его смерть, то в судебном порядке он может быть признан безвестно отсутствующим. После завершения процедуры можно будет принять меры, направленные на сохранность его имущества (учредить доверительное управление имуществом такого гражданина), а также за счет его имущества обеспечивать содержание иждивенцев. По признанию умершим тоже сокращаются сроки, упрощается процедура. Общее правило ГК РФ об объявлении умершим по истечении двух лет с момента окончания военных действий не будет применяться. Если имели место события, дающие основание предполагать гибель, например, исчезновение в зоне активных боевых действий при обстоятельствах, угрожавших смертью, в суд можно также представить справку по форме, которую утвердит правительство РФ. В этом случае гражданин может быть объявлен умершим через шесть месяцев. По мнению законодателей, законы призваны защитить имущественные интересы военнослужащих в период, когда нет информации о месте их нахождения, и обеспечить защиту прав и законных интересов семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, если установить факт смерти в силу определенных обстоятельств по действующему порядку невозможно. Ко второму чтению в Госдуме в оба закона внесен ряд значимых изменений. Что касается закона, регламентирующего признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим, расширена категория лиц, на которую распространяются новые правила. Это не только военнослужащие, но и служащие иных ведомств (ОВД и других правоохранительных органов), лица, не относящихся к категории госслужащих соответствующих ведомств, граждане, находящиеся на этих территориях временно. В части поправок, касающихся применения ГК РФ, сохраняется судебный порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим. В отличие от действующей редакции ГК РФ законом сокращаются сроки: для безвестного отсутствия — шесть месяцев вместо одного года; для объявления умершим — шесть месяцев, если были обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, или три месяца с момента вынесения решения суда о признании безвестно отсутствующим лица, участвующего в СВО, а также относящегося к указанным в законе категориям лиц. Также более четко прописывается, что документ о смерти, выдаваемый правительством, предоставляется только в случае, если выдача медицинского свидетельства невозможна, и только в отношении вышеназванных лиц, участвующих в СВО или погибших в ходе провокаций на границе с новыми субъектами РФ. Нормы закона в части признания безвестно отсутствующим, объявления умершим и подтверждения факта смерти в специальном порядке имеют обратную силу и будут применяться к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230406/dnk-1863392075.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр