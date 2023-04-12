https://ria.ru/20230412/sobyanin-1864657588.html

Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве

Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве - РИА Новости, 12.04.2023

Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики, отметив, что многие ведущие предприятия современной ракетно-космической отрасли успешно работают в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:58

2023-04-12T07:58

2023-04-12T07:58

москва

россия

сергей собянин

юрий гагарин (космонавт)

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики, отметив, что многие ведущие предприятия современной ракетно-космической отрасли успешно работают в столице. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём космонавтики! 12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории - первый полёт человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звёздам. Современная ракетно-космическая отрасль России - это передовые технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полётов. Многие ведущие предприятия отрасли успешно работают в Москве", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Филёвской пойме реализуется один из крупнейших в стране проектов развития технологической инфраструктуры - Национальный космический центр. В этом научно-производственном, инженерном и образовательном кластере космической и смежных отраслей, по словам Собянина, будут работать десятки тысяч инженеров, учёных и специалистов. Мэр Москвы пожелал всем космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли здоровья, благополучия и новых достижений.

https://ria.ru/20230412/amur-spg-1864657435.html

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москва, россия, сергей собянин, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука