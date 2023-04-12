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Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве
Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве - РИА Новости, 12.04.2023
Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики, отметив, что многие ведущие предприятия современной ракетно-космической отрасли успешно работают в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:58
2023-04-12T07:58
2023-04-12T07:58
москва
россия
сергей собянин
юрий гагарин (космонавт)
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем космонавтики, отметив, что многие ведущие предприятия современной ракетно-космической отрасли успешно работают в столице. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём космонавтики! 12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории - первый полёт человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звёздам. Современная ракетно-космическая отрасль России - это передовые технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полётов. Многие ведущие предприятия отрасли успешно работают в Москве", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Филёвской пойме реализуется один из крупнейших в стране проектов развития технологической инфраструктуры - Национальный космический центр. В этом научно-производственном, инженерном и образовательном кластере космической и смежных отраслей, по словам Собянина, будут работать десятки тысяч инженеров, учёных и специалистов. Мэр Москвы пожелал всем космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли здоровья, благополучия и новых достижений.
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москва, россия, сергей собянин, юрий гагарин (космонавт), космос - риа наука
Москва, Россия, Сергей Собянин, Юрий Гагарин (космонавт), Космос - РИА Наука
Собянин рассказал о работе предприятий ракетно-космической отрасли в Москве
Собянин: многие ведущие предприятия ракетно-космической отрасли успешно работают в Москве