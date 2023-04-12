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СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву - РИА Новости, 12.04.2023
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14:33 12.04.2023 (обновлено: 15:30 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/snaryady-1864784113.html
СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву
СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву
Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:33
2023-04-12T15:30
в мире
сша
южная корея
пентагон
сеул
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СЕУЛ, 12 апр — РИА Новости. Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники. По сведениям издания, в прошлом году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а в феврале Вашингтон попросил еще одну такую же партию. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, хотя это и необычно для такого типа товаров. США согласились, и в марте контракт был заключен."Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника — США", — пояснил источник газеты. Предполагается, что эти снаряды пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину. Как отмечает издание, эта система не изменилась с прошлого года, когда конечным пользователем южнокорейских снарядов также стали США. Тем не менее решение сдать снаряды в аренду позволит Южной Корее сохранить право собственности над ними, поэтому Штаты, скорее всего, не смогут передать их Киеву без разрешения Сеула. Как свидетельствуют появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона, южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны США и возможной перепродажи снарядов Украине. Так, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях", что США не будут в этом случае "конечным пользователем".Офис президента Южной Кореи назвал опубликованные документы подделкой и подтвердил, что не сомневается в Вашингтоне как в союзнике.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html
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сша
южная корея
сеул
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в мире, сша, южная корея, пентагон, сеул
В мире, США, Южная Корея, Пентагон, Сеул
СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву

Donga Ilbo: Сеул одолжит Вашингтону 500 тысяч снарядов, чтобы избежать их передачи Киеву

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-миллиметровыми снарядами
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-миллиметровыми снарядами. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 апр — РИА Новости. Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники.
По сведениям издания, в прошлом году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а в феврале Вашингтон попросил еще одну такую же партию. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, хотя это и необычно для такого типа товаров. США согласились, и в марте контракт был заключен.
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"Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника — США", — пояснил источник газеты.
Предполагается, что эти снаряды пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину. Как отмечает издание, эта система не изменилась с прошлого года, когда конечным пользователем южнокорейских снарядов также стали США.
Тем не менее решение сдать снаряды в аренду позволит Южной Корее сохранить право собственности над ними, поэтому Штаты, скорее всего, не смогут передать их Киеву без разрешения Сеула.
Как свидетельствуют появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона, южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны США и возможной перепродажи снарядов Украине. Так, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях", что США не будут в этом случае "конечным пользователем".
Офис президента Южной Кореи назвал опубликованные документы подделкой и подтвердил, что не сомневается в Вашингтоне как в союзнике.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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