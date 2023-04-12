СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву
Donga Ilbo: Сеул одолжит Вашингтону 500 тысяч снарядов, чтобы избежать их передачи Киеву
© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-миллиметровыми снарядами
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-миллиметровыми снарядами. Архивное фото
СЕУЛ, 12 апр — РИА Новости. Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники.
По сведениям издания, в прошлом году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а в феврале Вашингтон попросил еще одну такую же партию. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, хотя это и необычно для такого типа товаров. США согласились, и в марте контракт был заключен.
"Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника — США", — пояснил источник газеты.
Предполагается, что эти снаряды пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину. Как отмечает издание, эта система не изменилась с прошлого года, когда конечным пользователем южнокорейских снарядов также стали США.
Тем не менее решение сдать снаряды в аренду позволит Южной Корее сохранить право собственности над ними, поэтому Штаты, скорее всего, не смогут передать их Киеву без разрешения Сеула.
Как свидетельствуют появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона, южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны США и возможной перепродажи снарядов Украине. Так, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях", что США не будут в этом случае "конечным пользователем".
Офис президента Южной Кореи назвал опубликованные документы подделкой и подтвердил, что не сомневается в Вашингтоне как в союзнике.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.