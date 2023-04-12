https://ria.ru/20230412/snaryady-1864784113.html

СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву

СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву

Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:33

2023-04-12T14:33

2023-04-12T15:30

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сша

южная корея

пентагон

сеул

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СЕУЛ, 12 апр — РИА Новости. Южная Корея договорилась с США, что одолжит, а не продаст им 500 тысяч артиллерийских снарядов, чтобы избежать их переправки на Украину, пишет газета "Тона Ильбо" со ссылкой на источники. По сведениям издания, в прошлом году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а в феврале Вашингтон попросил еще одну такую же партию. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, хотя это и необычно для такого типа товаров. США согласились, и в марте контракт был заключен."Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника — США", — пояснил источник газеты. Предполагается, что эти снаряды пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину. Как отмечает издание, эта система не изменилась с прошлого года, когда конечным пользователем южнокорейских снарядов также стали США. Тем не менее решение сдать снаряды в аренду позволит Южной Корее сохранить право собственности над ними, поэтому Штаты, скорее всего, не смогут передать их Киеву без разрешения Сеула. Как свидетельствуют появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона, южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны США и возможной перепродажи снарядов Украине. Так, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях", что США не будут в этом случае "конечным пользователем".Офис президента Южной Кореи назвал опубликованные документы подделкой и подтвердил, что не сомневается в Вашингтоне как в союзнике.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20230411/koreya-1864513884.html

https://ria.ru/20230323/yaponiya-1859912913.html

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в мире, сша, южная корея, пентагон, сеул