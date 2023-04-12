https://ria.ru/20230412/sber-1864756939.html

Греф заявил о зависимости "Сбера" от импортных технологий

Греф заявил о зависимости "Сбера" от импортных технологий - РИА Новости, 12.04.2023

Греф заявил о зависимости "Сбера" от импортных технологий

Сбербанк зависим от импортных технологий в части "железа", особенно видеокарт для высокопроизводительных вычислений, но по части софта почти полностью... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:10

2023-04-12T13:10

2023-04-12T13:10

экономика

герман греф

сбер

сбербанк россии

технологии

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сбербанк зависим от импортных технологий в части "железа", особенно видеокарт для высокопроизводительных вычислений, но по части софта почти полностью получилось уйти от зависимости, заявил глава банка Герман Греф, выступая в Совете Федерации. Он отметил, что "Сбер" последние шесть-семь лет вкладывался в то, чтобы "максимально уйти от зависимости от импортных технологий". Это удалось сделать практически по всему спектру деятельности компании "в части создания софта". "Мы создали собственную уникальную платформу. И внутри нее у нас локализация наших продуктов составляет 100%", - отметил Греф. Однако и в софте есть некоторые продукты, для локализации которых потребуется еще два-три года. Это, например, такие сложные сложные системы, как SAP (System Analysis and Program Development, программа для управления бизнес-процессами компании). "Но мы уже частично эту проблему решили. SAP очень сложная система... но, думаю, максимум в течение двух лет мы эту тему закроем", - отметил Греф. Тем не менее "Сбер" стал производить полностью свое программное обеспечение для банкоматов, умных устройств, телевизоров. "Мы даже создали свой компьютер вместе со своей операционной системой. Сегодня в наших офисах мы не поставляем "эпплы", мы полностью сидим полностью на нашей технике", - заключил Греф.

https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, герман греф, сбер, сбербанк россии, технологии, россия, совет федерации рф