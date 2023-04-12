https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы - РИА Новости, 12.04.2023

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:02

2023-04-12T20:02

2023-04-12T21:06

россия

западный военный округ (зво)

су-27

в мире

балтийское море

германия

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Приближающуюся к государственной границе воздушную цель заметили сегодня.Летчики не допустили нарушения российской границы — немецкий самолет развернулся, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.В министерстве подчеркнули, что экипаж истребителя выполнил задачу в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами: он не пересек воздушные трассы и не допустил опасное сближение с немецким самолетом.Как сообщал в конце минувшего октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в прошлом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам государства. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.

https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html

https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html

россия

балтийское море

германия

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россия, западный военный округ (зво), су-27, в мире, балтийское море, германия, сергей шойгу, нато, безопасность