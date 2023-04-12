Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы
Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтийским морем
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Приближающуюся к государственной границе воздушную цель заметили сегодня.
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"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", — говорится в публикации.
Летчики не допустили нарушения российской границы — немецкий самолет развернулся, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
В министерстве подчеркнули, что экипаж истребителя выполнил задачу в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами: он не пересек воздушные трассы и не допустил опасное сближение с немецким самолетом.
Как сообщал в конце минувшего октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в прошлом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.
Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам государства. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.