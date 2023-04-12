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Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы - РИА Новости, 12.04.2023
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20:02 12.04.2023 (обновлено: 21:06 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы - РИА Новости, 12.04.2023
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:02
2023-04-12T21:06
россия
западный военный округ (зво)
су-27
в мире
балтийское море
германия
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.Приближающуюся к государственной границе воздушную цель заметили сегодня.Летчики не допустили нарушения российской границы — немецкий самолет развернулся, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.В министерстве подчеркнули, что экипаж истребителя выполнил задачу в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами: он не пересек воздушные трассы и не допустил опасное сближение с немецким самолетом.Как сообщал в конце минувшего октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в прошлом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам государства. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.
https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html
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россия, западный военный округ (зво), су-27, в мире, балтийское море, германия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Западный военный округ (ЗВО), Су-27, В мире, Балтийское море, Германия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолет у госграницы

Минобороны: российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтийским морем

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Приближающуюся к государственной границе воздушную цель заметили сегодня.
«

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", — говорится в публикации.

Летчики не допустили нарушения российской границы — немецкий самолет развернулся, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.
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В министерстве подчеркнули, что экипаж истребителя выполнил задачу в соответствии с международными правилами использования пространства над нейтральными водами: он не пересек воздушные трассы и не допустил опасное сближение с немецким самолетом.
Как сообщал в конце минувшего октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в прошлом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.
Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам государства. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.
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РоссияЗападный военный округ (ЗВО)Су-27В миреБалтийское мореГерманияСергей ШойгуНАТОБезопасность
 
 
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