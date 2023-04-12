https://ria.ru/20230412/reestr-1864856751.html

СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра

СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра - РИА Новости, 12.04.2023

СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра

Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:14

2023-04-12T17:14

2023-04-12T17:14

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.

https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html

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2023

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совет федерации рф, общество