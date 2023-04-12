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СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра - РИА Новости, 12.04.2023
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17:14 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/reestr-1864856751.html
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра - РИА Новости, 12.04.2023
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра
Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:14
2023-04-12T17:14
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.
https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра

Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц об исключении из Единого госреестра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра.
Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.
Берцы - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
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