https://ria.ru/20230412/reestr-1864856751.html
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра - РИА Новости, 12.04.2023
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра
Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:14
2023-04-12T17:14
2023-04-12T17:14
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц о предстоящем исключении из Единого государственного реестра. Закон "О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополняется положением, в котором указано, что в случае принятия решения о предстоящем исключении некоммерческой организации в организационно-правовой форме товарищества собственников недвижимости или потребительского кооператива регистрирующий орган в течение трех дней с момента принятия такого решения должен направить юрлицу соответствующее уведомление.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
СФ одобрил закон о порядке оповещения юрлиц об исключении из реестра
Совфед одобрил закон о порядке информирования юрлиц об исключении из Единого госреестра