https://ria.ru/20230412/reestr-1864787308.html

Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных

Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023

Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что тот ажиотаж, который вызвал в соцсетях закон о создании единого реестра военнообязанных - это недоработка... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:43

2023-04-12T14:43

2023-04-12T15:13

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

армия

россия

людмила нарусова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что тот ажиотаж, который вызвал в соцсетях закон о создании единого реестра военнообязанных - это недоработка законодателей, которые не разъяснили гражданам нормы документа, при этом она опровергла мнение, что закон был разработан спонтанно."Закон вызвал много бурных комментариев в интернете", - сказала Матвиенко при обсуждении закона в Совфеде Федерации.По ее мнению, этот нездоровый ажиотаж - это недоработка законодателей, нужно было больше уделять внимания разъяснительной работе.При этом спикер не согласилась с мнением ряда пользователей, что документ был разработан спонтанно - "это не соответствует действительности". Она пояснила, что военкоматы не подключены ко всем информационным ресурсам, которые сейчас существуют, Минобороны несколько лет вело работу по их цифровизации, привязке к порталу госуслуг. Спикер отметила, что спецоперация показала необходимость ускорить эту работу.Матвиенко также считает, что ничего "кардинального, карающего" в новом законе нет.Вместе с тем, новый закон упрощает эту процедуру, все перемены в жизни военнообязанного гражданина будет также отражаться в его личном кабинете, в том числе и смена места жительства, добавила она.Спикер верхней палаты также ответила на критику сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, которая, в частности, отметила, что есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона"."Что касается прав, я хочу ещё раз подчеркнуть, что постановка на воинский учёт – это не право, а это конституционная обязанность, и все законопослушные граждане никаких ущемлений не получат", - сказала Матвиенко.Парламентарий также подчеркнула, что предлагаемые ограничения для тех, кто уклоняется от срочной службы, предусматривают гуманизацию действующего законодательства, поскольку уже сейчас в законе предусмотрена уголовная ответственность за повторную неявку в военкомат. Ограничительные меры, по словам законодателя, призваны повысить мотивацию призывников "для не доведения (дела) до УК".Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, армия, россия, людмила нарусова