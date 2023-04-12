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Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
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14:43 12.04.2023 (обновлено: 15:13 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/reestr-1864787308.html
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что тот ажиотаж, который вызвал в соцсетях закон о создании единого реестра военнообязанных - это недоработка... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:43
2023-04-12T15:13
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
армия
россия
людмила нарусова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что тот ажиотаж, который вызвал в соцсетях закон о создании единого реестра военнообязанных - это недоработка законодателей, которые не разъяснили гражданам нормы документа, при этом она опровергла мнение, что закон был разработан спонтанно."Закон вызвал много бурных комментариев в интернете", - сказала Матвиенко при обсуждении закона в Совфеде Федерации.По ее мнению, этот нездоровый ажиотаж - это недоработка законодателей, нужно было больше уделять внимания разъяснительной работе.При этом спикер не согласилась с мнением ряда пользователей, что документ был разработан спонтанно - "это не соответствует действительности". Она пояснила, что военкоматы не подключены ко всем информационным ресурсам, которые сейчас существуют, Минобороны несколько лет вело работу по их цифровизации, привязке к порталу госуслуг. Спикер отметила, что спецоперация показала необходимость ускорить эту работу.Матвиенко также считает, что ничего "кардинального, карающего" в новом законе нет.Вместе с тем, новый закон упрощает эту процедуру, все перемены в жизни военнообязанного гражданина будет также отражаться в его личном кабинете, в том числе и смена места жительства, добавила она.Спикер верхней палаты также ответила на критику сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, которая, в частности, отметила, что есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона"."Что касается прав, я хочу ещё раз подчеркнуть, что постановка на воинский учёт – это не право, а это конституционная обязанность, и все законопослушные граждане никаких ущемлений не получат", - сказала Матвиенко.Парламентарий также подчеркнула, что предлагаемые ограничения для тех, кто уклоняется от срочной службы, предусматривают гуманизацию действующего законодательства, поскольку уже сейчас в законе предусмотрена уголовная ответственность за повторную неявку в военкомат. Ограничительные меры, по словам законодателя, призваны повысить мотивацию призывников "для не доведения (дела) до УК".Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, армия, россия, людмила нарусова
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Армия, Россия, Людмила Нарусова
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных

Матвиенко объяснила ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных недоработкой властей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что тот ажиотаж, который вызвал в соцсетях закон о создании единого реестра военнообязанных - это недоработка законодателей, которые не разъяснили гражданам нормы документа, при этом она опровергла мнение, что закон был разработан спонтанно.
"Закон вызвал много бурных комментариев в интернете", - сказала Матвиенко при обсуждении закона в Совфеде Федерации.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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По ее мнению, этот нездоровый ажиотаж - это недоработка законодателей, нужно было больше уделять внимания разъяснительной работе.
При этом спикер не согласилась с мнением ряда пользователей, что документ был разработан спонтанно - "это не соответствует действительности". Она пояснила, что военкоматы не подключены ко всем информационным ресурсам, которые сейчас существуют, Минобороны несколько лет вело работу по их цифровизации, привязке к порталу госуслуг. Спикер отметила, что спецоперация показала необходимость ускорить эту работу.
Матвиенко также считает, что ничего "кардинального, карающего" в новом законе нет.
«

"Автоматическая постановка на воинский учет - это не право, а обязанность гражданина, она существует и сейчас", - отметила она.

Вместе с тем, новый закон упрощает эту процедуру, все перемены в жизни военнообязанного гражданина будет также отражаться в его личном кабинете, в том числе и смена места жительства, добавила она.
Спикер верхней палаты также ответила на критику сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, которая, в частности, отметила, что есть впечатление "очень большой поспешности принятия этого закона".
"Что касается прав, я хочу ещё раз подчеркнуть, что постановка на воинский учёт – это не право, а это конституционная обязанность, и все законопослушные граждане никаких ущемлений не получат", - сказала Матвиенко.
Парламентарий также подчеркнула, что предлагаемые ограничения для тех, кто уклоняется от срочной службы, предусматривают гуманизацию действующего законодательства, поскольку уже сейчас в законе предусмотрена уголовная ответственность за повторную неявку в военкомат. Ограничительные меры, по словам законодателя, призваны повысить мотивацию призывников "для не доведения (дела) до УК".
Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Вчера, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАрмияРоссияЛюдмила Нарусова
 
 
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