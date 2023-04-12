Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах
Песков объяснил закон об электронных повестках необходимостью упорядочить систему призыва
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. <...> Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить", — отметил представитель Кремля.
Закон призван сделать военкоматы современными и удобными для граждан, продолжил он, подобные документы сейчас чрезвычайно важны, поэтому Госдума принимает их как первоочередные.
Владимир Путин обладает информацией о сути закона, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, уточнил Песков.
Нижняя палата Федерального собрания накануне приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток. Сегодня его одобрил Совет Федерации.
Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, единая база данных минимизирует количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, сделает саму систему прозрачной, а сведения актуальными. Многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. При этом для медкомиссии и профессионального отбора потребуется личная явка.
Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение двадцати дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить автомобиль, предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.