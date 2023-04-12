https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html

Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах - РИА Новости, 12.04.2023

Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:57

2023-04-12T12:57

2023-04-12T14:10

дмитрий песков

россия

совет федерации рф

андрей картаполов

госдума рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:254:2825:1843_1920x0_80_0_0_a1271704850d56828141b1364cc59971.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Закон призван сделать военкоматы современными и удобными для граждан, продолжил он, подобные документы сейчас чрезвычайно важны, поэтому Госдума принимает их как первоочередные.Владимир Путин обладает информацией о сути закона, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, уточнил Песков.Нижняя палата Федерального собрания накануне приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток. Сегодня его одобрил Совет Федерации.Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, единая база данных минимизирует количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, сделает саму систему прозрачной, а сведения актуальными. Многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. При этом для медкомиссии и профессионального отбора потребуется личная явка.Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение двадцати дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить автомобиль, предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.

https://ria.ru/20230412/reestr-1864664061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, россия, совет федерации рф, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин