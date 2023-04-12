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Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах - РИА Новости, 12.04.2023
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12:57 12.04.2023 (обновлено: 14:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html
Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах
Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах - РИА Новости, 12.04.2023
Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах
Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:57
2023-04-12T14:10
дмитрий песков
россия
совет федерации рф
андрей картаполов
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Закон призван сделать военкоматы современными и удобными для граждан, продолжил он, подобные документы сейчас чрезвычайно важны, поэтому Госдума принимает их как первоочередные.Владимир Путин обладает информацией о сути закона, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, уточнил Песков.Нижняя палата Федерального собрания накануне приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток. Сегодня его одобрил Совет Федерации.Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, единая база данных минимизирует количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, сделает саму систему прозрачной, а сведения актуальными. Многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. При этом для медкомиссии и профессионального отбора потребуется личная явка.Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение двадцати дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить автомобиль, предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.
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дмитрий песков, россия, совет федерации рф, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин
Дмитрий Песков, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Владимир Путин
Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

Песков объяснил закон об электронных повестках необходимостью упорядочить систему призыва

© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. <...> Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить", — отметил представитель Кремля.
Закон призван сделать военкоматы современными и удобными для граждан, продолжил он, подобные документы сейчас чрезвычайно важны, поэтому Госдума принимает их как первоочередные.
Владимир Путин обладает информацией о сути закона, как только он поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, уточнил Песков.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Вчера, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
Нижняя палата Федерального собрания накануне приняла закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных и внедрение электронных повесток. Сегодня его одобрил Совет Федерации.
Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, единая база данных минимизирует количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, сделает саму систему прозрачной, а сведения актуальными. Многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. При этом для медкомиссии и профессионального отбора потребуется личная явка.
Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение двадцати дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить автомобиль, предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.
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