https://ria.ru/20230412/rebenok-1864873722.html

В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки

В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки - РИА Новости, 12.04.2023

В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки

Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трёхлетней девочки в больнице. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:00

2023-04-12T18:00

2023-04-12T18:00

происшествия

камчатка

камчатский край

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трёхлетней девочки в больнице. Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация, что трехлетняя девочка умерла в больнице на Камчатке. Утверждается, что два дня врачи говорили, что это обычная вирусная инфекция, а в итоге у ребёнка случился отёк мозга и остановилось сердце. "Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трехлетней девочки в Камчатской краевой детской больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Росздравнадзора.

https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, камчатка, камчатский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, дети