https://ria.ru/20230412/rebenok-1864873722.html
В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки
В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки - РИА Новости, 12.04.2023
В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки
Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трёхлетней девочки в больнице. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:00
2023-04-12T18:00
2023-04-12T18:00
происшествия
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камчатский край
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трёхлетней девочки в больнице. Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация, что трехлетняя девочка умерла в больнице на Камчатке. Утверждается, что два дня врачи говорили, что это обычная вирусная инфекция, а в итоге у ребёнка случился отёк мозга и остановилось сердце. "Территориальный орган Росздравнадзора по Камчатскому краю проведёт проверку по факту смерти трехлетней девочки в Камчатской краевой детской больнице", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Росздравнадзора.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, камчатка, камчатский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия, дети
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество, Россия, Дети
В больнице на Камчатке проведут проверку после смерти трехлетней девочки
Росздравнадзор проведет проверку после смерти трехлетней девочки в больнице на Камчатке