https://ria.ru/20230412/prigovor-1864684314.html

Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным

Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным - РИА Новости, 12.04.2023

Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным

Горсуд Петербурга оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей экс-депутату местного заксобрания Максиму Резнику по статье о дискредитации... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:50

2023-04-12T09:50

2023-04-12T09:51

происшествия

санкт-петербург

максим резник

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Горсуд Петербурга оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей экс-депутату местного заксобрания Максиму Резнику по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Двадцать седьмого февраля районным судом Резник был признан виновным в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВСРФ за пределами территории России, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Как отмечают в пресс-службе судов, защитник Резника в жалобе просил постановление районного суда отменить, производство по делу прекратить. Ранее Резник был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на 5 месяцев колонии-поселения. Однако наказание ему отбывать не пришлось, так как суд зачел пребывание Резника под домашним арестом на время предварительного следствия.

https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html

https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, максим резник, санкт-петербургский городской суд