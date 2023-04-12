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Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным - РИА Новости, 12.04.2023
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09:50 12.04.2023 (обновлено: 09:51 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/prigovor-1864684314.html
Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным
Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным - РИА Новости, 12.04.2023
Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным
Горсуд Петербурга оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей экс-депутату местного заксобрания Максиму Резнику по статье о дискредитации... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:50
2023-04-12T09:51
происшествия
санкт-петербург
максим резник
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Горсуд Петербурга оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей экс-депутату местного заксобрания Максиму Резнику по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Двадцать седьмого февраля районным судом Резник был признан виновным в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВСРФ за пределами территории России, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Как отмечают в пресс-службе судов, защитник Резника в жалобе просил постановление районного суда отменить, производство по делу прекратить. Ранее Резник был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на 5 месяцев колонии-поселения. Однако наказание ему отбывать не пришлось, так как суд зачел пребывание Резника под домашним арестом на время предварительного следствия.
https://ria.ru/20230404/deputat-1862813464.html
https://ria.ru/20230406/diskreditatsiya-1863368208.html
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происшествия, санкт-петербург, максим резник, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Санкт-Петербург, Максим Резник, Санкт-Петербургский городской суд
Суд признал штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику законным

Суд в Петербурге признал законным штраф за дискредитацию армии экс-депутату Резнику

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в суде
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в суде - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в суде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Горсуд Петербурга оставил в силе решение районного суда о штрафе в 30 тысяч рублей экс-депутату местного заксобрания Максиму Резнику по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Максима Резника", - говорится в сообщении.
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4 апреля, 09:37
Двадцать седьмого февраля районным судом Резник был признан виновным в осуществлении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВСРФ за пределами территории России, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Как отмечают в пресс-службе судов, защитник Резника в жалобе просил постановление районного суда отменить, производство по делу прекратить.
Ранее Резник был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на 5 месяцев колонии-поселения. Однако наказание ему отбывать не пришлось, так как суд зачел пребывание Резника под домашним арестом на время предварительного следствия.
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