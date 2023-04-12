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Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину
Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину - РИА Новости, 12.04.2023
Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину
Закон о едином реестре военнообязанных, который в том числе предусматривает введение электронных повесток, пока не поступил на подпись президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:28
2023-04-12T19:28
2023-04-12T19:38
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Закон о едином реестре военнообязанных, который в том числе предусматривает введение электронных повесток, пока не поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, говорил журналистам Песков.Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.
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политика, владимир путин, россия, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину
Песков: законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Путину