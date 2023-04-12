https://ria.ru/20230412/postradavshie-1864801055.html
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией - РИА Новости, 12.04.2023
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех раненых азербайджанских военнослужащих в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:22
2023-04-12T15:22
2023-04-12T15:24
в мире
азербайджан
армения
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех раненых азербайджанских военнослужащих в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе, произошедшего во вторник. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных. "Четверо азербайджанских военных получили ранения в результате провокации 11 апреля со стороны вооруженных сил Армении на границе", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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в мире, азербайджан, армения, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией
МИД Азербайджана сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией