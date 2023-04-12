Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 12.04.2023 (обновлено: 15:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/postradavshie-1864801055.html
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией - РИА Новости, 12.04.2023
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех раненых азербайджанских военнослужащих в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:22
2023-04-12T15:24
в мире
азербайджан
армения
ереван
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg
БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех раненых азербайджанских военнослужащих в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе, произошедшего во вторник. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных. "Четверо азербайджанских военных получили ранения в результате провокации 11 апреля со стороны вооруженных сил Армении на границе", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230412/peregovory-1864789634.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1e39e8ef0f4b68df5cfac2d911df838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией

МИД Азербайджана сообщил о четырех раненных в инциденте на границе с Арменией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Набережная в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило о четырех раненых азербайджанских военнослужащих в результате инцидента на армяно-азербайджанской границе, произошедшего во вторник.
Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.
"Четверо азербайджанских военных получили ранения в результате провокации 11 апреля со стороны вооруженных сил Армении на границе", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Азербайджан и Армения приняли предложение об очередном раунде переговоров
Вчера, 14:51
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала