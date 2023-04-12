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Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации технику и снаряжение
Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации технику и снаряжение - РИА Новости, 06.05.2023
Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации технику и снаряжение
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и специального снаряжения, собранную фондом... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-12T10:35
2023-04-12T10:35
2023-05-06T08:53
специальная военная операция на украине
надежные люди
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и специального снаряжения, собранную фондом "Ленинградский рубеж", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Дрозденко в прифронтовой полосе побывал на ремонтной базе, где приводят в порядок после боев "Нивы", купленные и переоборудованные жителями Ленобласти. Губернатор также привез новый подарок – передвижной комплекс управления, созданный "ленинградскими умельцами". Сообщается, что также губернатор проверил, довольны ли военные медики переданным им стоматологическим кабинетом. Новая партия помощи от области включает реанимационное оборудование. По словам главы региона, его предложение о закреплении за регионами для кураторства конкретных воинских частей, направленное через полномочного представителя президента РФ, будет рассмотрено на заседании Совета безопасности.
https://ria.ru/20230407/proekt-1863802082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации технику и снаряжение
Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и снаряжения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал воинским частям в зоне спецоперации партию техники и специального снаряжения, собранную фондом "Ленинградский рубеж", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
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"Партию техники и специального снаряжения, собранную фондом "Ленинградский рубеж", передал воинским частям в зоне СВО глава региона Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.
Дрозденко в прифронтовой полосе побывал на ремонтной базе, где приводят в порядок после боев "Нивы", купленные и переоборудованные жителями Ленобласти. Губернатор также привез новый подарок – передвижной комплекс управления, созданный "ленинградскими умельцами".
Сообщается, что также губернатор проверил, довольны ли военные медики переданным им стоматологическим кабинетом. Новая партия помощи от области включает реанимационное оборудование.
По словам главы региона, его предложение о закреплении за регионами для кураторства конкретных воинских частей, направленное через полномочного представителя президента РФ, будет рассмотрено на заседании Совета безопасности.
«
"Такая система позволит распределить нагрузку "по силам" и не оставит "беспризорных" частей, вне зависимости от того, бойцы из какого региона там служат", - отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
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