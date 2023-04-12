В Подмосковье собрали более 3,6 тысяч тонн помощи жителям и участникам СВО
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Жители Подмосковья собрали более 3,6 тысячи тонн помощи жителям новых регионов РФ и участникам СВО за год в рамках акции "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора Московской области и правительства региона.
"За год благодаря акции "Доброе дело" удалось собрать более 3,6 тысячи тонн помощи, в том числе 328 тонн – для наших бойцов. Ее приемом, сортировкой и доставкой в зону СВО занимаются около 2 тысяч волонтеров. Спасибо активным и неравнодушным жителям, бизнесу, молодым ребятам. Бойцы с передовой говорят, что в самые тяжелые минуты согревают не только печки и одежда, но и доброта людей, теплые слова поддержки", - сказал губернатор МО Андрей Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Отмечается, что участие в акции принимают предприниматели региона: компания БИОЭН помимо обмундирования для бойцов отправила в ДНР цистерну для доставки питьевой воды, которая до сих пор обеспечивает ею жителей и местную больницу. Также компания "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" закупила и передала в Тельмановский район средства реабилитации 9 семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, предприниматели совместно с "Мособлмедсервисом" доставили на Донбасс несколько фур лекарств и медицинских расходников, а "Чистая линия" ко Дню защиты детей привезла туда более 19 тысяч тонн мороженого.
"К "Доброму делу" присоединилось и много известных людей. Ее поддержали народные артисты России Николай Басков и Александр Буйнов, зампред комитета Госдумы ФС РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов, лидер группы "Кипелов" Валерий Кипелов, олимпийский чемпион Никита Нагорный и многие другие", - говорится в сообщении.
Кроме того, на днях волонтеры доставили очередной груз из Подмосковья.
"Во Владимирский храм Мариуполя привезли около 400 кг продуктов для малоимущих прихожан, 300 килограммов отправили в социальный пункт одиноким старикам, 200 килограммов – в мариупольский дом-интернат для пожилых людей. Еще около 2 тонн продовольствия выгрузили на склад в Новоазовске. Большую часть товаров передадут в два ПВР, где сейчас находятся эвакуированные жители Артемовска", - рассказали в пресс-службе.