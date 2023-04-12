https://ria.ru/20230412/pitanie-1864635420.html
Врач перечислила продукты, которые можно есть на ночь
Врач перечислила продукты, которые можно есть на ночь - РИА Новости, 12.04.2023
Врач перечислила продукты, которые можно есть на ночь
Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не рекомендуется, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:15
2023-04-12T02:15
2023-04-12T10:22
общество
россия
александра разаренова (диетолог)
еда
питание
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148900/30/1489003007_0:0:5312:2988_1920x0_80_0_0_06f07786cbdbf617909c75fb47092964.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не рекомендуется, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. В интервью радио Sputnik она дала совет, как действовать, если вы не можете избавиться от острого желания перекусить поздно вечером.Во время сна человек не нуждается в таком количестве энергии, как в период бодрствования, обмен веществ в его организме замедляется, а желудочно-кишечный тракт отдыхает, отметила Разаренова. Правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов, добавила она. Особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов, уточнила врач.Колебания уровня глюкозы в крови, спровоцированные приемом пищи на ночь, могут ухудшать качество сна, продолжила она."Резкое снижение уровня глюкозы, которое неминуемо наступает после скачка, будет расценено организмом как угрожающее состояние, для стабилизации которого произойдет ранний выброс кортизола, что спровоцирует ночное пробуждение. Это снижает качество сна", — пояснила Разаренова.По словам диетолога, повышение аппетита перед сном может свидетельствовать о неправильно составленном дневном рационе.Если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет подкрепиться перед сном с минимальным риском для здоровья, нужно выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты, считает врач."Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла", — посоветовала Разаренова.
https://ria.ru/20230410/pischa-1864126787.html
https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148900/30/1489003007_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_c3fef609d12761fccd8b5282f6264ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александра разаренова (диетолог), еда, питание, здоровье
Общество, Россия, Александра Разаренова (диетолог), Еда, Питание, Здоровье
Врач перечислила продукты, которые можно есть на ночь
Диетолог Разаренова: на ночь можно есть костный бульон, язык, орехи, яйца или авокадо
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не рекомендуется, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. В интервью
радио Sputnik она дала совет, как действовать, если вы не можете избавиться от острого желания перекусить поздно вечером.
Во время сна человек не нуждается в таком количестве энергии, как в период бодрствования, обмен веществ в его организме замедляется, а желудочно-кишечный тракт отдыхает, отметила Разаренова
. Правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов, добавила она. Особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов, уточнила врач.
«
"Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько быстрой энергии организму попросту не нужно. И ее излишки непременно отложатся в жировые запасы", — сказала Разаренова.
Колебания уровня глюкозы в крови, спровоцированные приемом пищи на ночь, могут ухудшать качество сна, продолжила она.
Врач рассказал, какие продукты провоцируют "неутолимый" голод
"Резкое снижение уровня глюкозы, которое неминуемо наступает после скачка, будет расценено организмом как угрожающее состояние, для стабилизации которого произойдет ранний выброс кортизола, что спровоцирует ночное пробуждение. Это снижает качество сна", — пояснила Разаренова.
По словам диетолога, повышение аппетита перед сном может свидетельствовать о неправильно составленном дневном рационе.
«
"Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион. Если в рационе есть дисбаланс, то в первую очередь необходимо заняться этим аспектом", — порекомендовала Разаренова.
Если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет подкрепиться перед сном с минимальным риском для здоровья, нужно выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты, считает врач.
"Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла", — посоветовала Разаренова.
Врач рассказал о полезной и дешевой рыбе