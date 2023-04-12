https://ria.ru/20230412/paskha-1864661667.html

Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году

Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году - РИА Новости, 12.04.2023

Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году

Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году, например, яйца подешевели почти на 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:29

2023-04-12T08:29

2023-04-12T08:46

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году, например, яйца подешевели почти на 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. В пресс-службе отметили, что традиционно перед Пасхой возрастает спрос как на ингредиенты для приготовления куличей, так и на готовую продукцию и другие пасхальные товары. Этот год не является исключением, и крупные сетевые компании ожидают повышения продаж. "Например, в торговой сети "Окей" представлено 5 видов куличей, изготовленных по индивидуальной рецептуре компании. Цены по 2 позициям ниже на 7% по сравнению с 2022 годом, по остальным – идентичны прошлому году, а на кулич с изюмом и цукатами 250 граммов установлена специальная промо цена в размере 59,99 рублей. Куличи собственной торговой марки "Азбуки вкуса" в зависимости от веса стоят 285-795 рублей. В сетевой компании "Вкус вилл" отмечают, что на некоторые позиции куличей цены уменьшились на 4-8% в сравнении с прошлым годом", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что, по данным мониторинга цен, проводимого управами районов, цены на ингредиенты для куличей, такие как яйца, мука, молоко и сахар в сравнении с 2022 годом ниже в среднем на 5-10%. Например, минимальные средние цены на муку ниже на 15%, на молоко – на 4,6%, на сахар – на 27,3%. "По результатам проведенного мониторинга розничных цен по состоянию на 10 апреля стоимость яиц куриных составила 73,92 рублей за десяток, что ниже уровня цен аналогичного периода прошлого года на 9,5%, стоимость десятка яиц перед Пасхой в 2022 году составила 81,67 рублей. Несмотря на повышенный спрос, роста цен за последние две недели на яйца куриные в магазинах федеральных сетей не наблюдалось", - добавили в департаменте.

https://ria.ru/20230411/dvizhenie-1864514295.html

https://ria.ru/20230410/paskha-1864345722.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пасха, общество