https://ria.ru/20230412/paskha-1864661667.html
Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году
Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году - РИА Новости, 12.04.2023
Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году
Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году, например, яйца подешевели почти на 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:29
2023-04-12T08:29
2023-04-12T08:46
россия
пасха
религия
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году, например, яйца подешевели почти на 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. В пресс-службе отметили, что традиционно перед Пасхой возрастает спрос как на ингредиенты для приготовления куличей, так и на готовую продукцию и другие пасхальные товары. Этот год не является исключением, и крупные сетевые компании ожидают повышения продаж. "Например, в торговой сети "Окей" представлено 5 видов куличей, изготовленных по индивидуальной рецептуре компании. Цены по 2 позициям ниже на 7% по сравнению с 2022 годом, по остальным – идентичны прошлому году, а на кулич с изюмом и цукатами 250 граммов установлена специальная промо цена в размере 59,99 рублей. Куличи собственной торговой марки "Азбуки вкуса" в зависимости от веса стоят 285-795 рублей. В сетевой компании "Вкус вилл" отмечают, что на некоторые позиции куличей цены уменьшились на 4-8% в сравнении с прошлым годом", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что, по данным мониторинга цен, проводимого управами районов, цены на ингредиенты для куличей, такие как яйца, мука, молоко и сахар в сравнении с 2022 годом ниже в среднем на 5-10%. Например, минимальные средние цены на муку ниже на 15%, на молоко – на 4,6%, на сахар – на 27,3%. "По результатам проведенного мониторинга розничных цен по состоянию на 10 апреля стоимость яиц куриных составила 73,92 рублей за десяток, что ниже уровня цен аналогичного периода прошлого года на 9,5%, стоимость десятка яиц перед Пасхой в 2022 году составила 81,67 рублей. Несмотря на повышенный спрос, роста цен за последние две недели на яйца куриные в магазинах федеральных сетей не наблюдалось", - добавили в департаменте.
https://ria.ru/20230411/dvizhenie-1864514295.html
https://ria.ru/20230410/paskha-1864345722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пасха, общество
Россия, Пасха, Религия, Общество
Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году
Яйца перед Пасхой обойдутся москвичам на десять процентов дешевле, чем в прошлом году
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Куличи и яйца перед Пасхой обойдутся москвичам дешевле, чем в прошлом году, например, яйца подешевели почти на 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
В пресс-службе отметили, что традиционно перед Пасхой возрастает спрос как на ингредиенты для приготовления куличей, так и на готовую продукцию и другие пасхальные товары. Этот год не является исключением, и крупные сетевые компании ожидают повышения продаж.
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"Например, в торговой сети "Окей" представлено 5 видов куличей, изготовленных по индивидуальной рецептуре компании. Цены по 2 позициям ниже на 7% по сравнению с 2022 годом, по остальным – идентичны прошлому году, а на кулич с изюмом и цукатами 250 граммов установлена специальная промо цена в размере 59,99 рублей. Куличи собственной торговой марки "Азбуки вкуса
" в зависимости от веса стоят 285-795 рублей. В сетевой компании "Вкус вилл" отмечают, что на некоторые позиции куличей цены уменьшились на 4-8% в сравнении с прошлым годом", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что, по данным мониторинга цен, проводимого управами районов, цены на ингредиенты для куличей, такие как яйца, мука, молоко и сахар в сравнении с 2022 годом ниже в среднем на 5-10%. Например, минимальные средние цены на муку ниже на 15%, на молоко – на 4,6%, на сахар – на 27,3%.
"По результатам проведенного мониторинга розничных цен по состоянию на 10 апреля стоимость яиц куриных составила 73,92 рублей за десяток, что ниже уровня цен аналогичного периода прошлого года на 9,5%, стоимость десятка яиц перед Пасхой в 2022 году составила 81,67 рублей. Несмотря на повышенный спрос, роста цен за последние две недели на яйца куриные в магазинах федеральных сетей не наблюдалось", - добавили в департаменте.
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