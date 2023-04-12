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Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS - РИА Новости, 12.04.2023
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09:41 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS - РИА Новости, 12.04.2023
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:41
2023-04-12T09:41
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого океана, передало в среду новозеландское радио RNZ. "AUKUS сигнализирует о росте милитаризации с присоединением Австралии к сети военных баз США в северной части Тихого океана и усиливает гонку вооружений, приближая войну к нашему дому", - приводит RNZ заявление бывших лидеров Кирибати, Маршалловых островов, Тувалу и Палау. Они также выразили обеспокоенность стремлением Новой Зеландии присоединиться к AUKUS. Трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии было начато в сентябре 2021 года и предусматривает наращивание мощи австралийских вооруженных сил на фоне конфронтации США и Китая, в том числе создание собственного флота атомных подводных лодок.
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в мире, aukus, сша, великобритания, тихий океан, новая зеландия
В мире, AUKUS, США, Великобритания, Тихий океан, Новая Зеландия
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS

Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский тихоокеанский альянс AUKUS

© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Depositphotos.com / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого океана, передало в среду новозеландское радио RNZ.
"AUKUS сигнализирует о росте милитаризации с присоединением Австралии к сети военных баз США в северной части Тихого океана и усиливает гонку вооружений, приближая войну к нашему дому", - приводит RNZ заявление бывших лидеров Кирибати, Маршалловых островов, Тувалу и Палау. Они также выразили обеспокоенность стремлением Новой Зеландии присоединиться к AUKUS.
Трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии было начато в сентябре 2021 года и предусматривает наращивание мощи австралийских вооруженных сил на фоне конфронтации США и Китая, в том числе создание собственного флота атомных подводных лодок.
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В миреAUKUSСШАВеликобританияТихий океанНовая Зеландия
 
 
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