https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html

Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS

Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS - РИА Новости, 12.04.2023

Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS

Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:41

2023-04-12T09:41

2023-04-12T09:41

в мире

aukus

сша

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тихий океан

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого океана, передало в среду новозеландское радио RNZ. "AUKUS сигнализирует о росте милитаризации с присоединением Австралии к сети военных баз США в северной части Тихого океана и усиливает гонку вооружений, приближая войну к нашему дому", - приводит RNZ заявление бывших лидеров Кирибати, Маршалловых островов, Тувалу и Палау. Они также выразили обеспокоенность стремлением Новой Зеландии присоединиться к AUKUS. Трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии было начато в сентябре 2021 года и предусматривает наращивание мощи австралийских вооруженных сил на фоне конфронтации США и Китая, в том числе создание собственного флота атомных подводных лодок.

https://ria.ru/20230321/plany-1859619809.html

сша

великобритания

тихий океан

новая зеландия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, aukus, сша, великобритания, тихий океан, новая зеландия