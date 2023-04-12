https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS - РИА Новости, 12.04.2023
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:41
2023-04-12T09:41
2023-04-12T09:41
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS), опасаясь гонки вооружений в южной части Тихого океана, передало в среду новозеландское радио RNZ. "AUKUS сигнализирует о росте милитаризации с присоединением Австралии к сети военных баз США в северной части Тихого океана и усиливает гонку вооружений, приближая войну к нашему дому", - приводит RNZ заявление бывших лидеров Кирибати, Маршалловых островов, Тувалу и Палау. Они также выразили обеспокоенность стремлением Новой Зеландии присоединиться к AUKUS. Трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии было начато в сентябре 2021 года и предусматривает наращивание мощи австралийских вооруженных сил на фоне конфронтации США и Китая, в том числе создание собственного флота атомных подводных лодок.
https://ria.ru/20230321/plany-1859619809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, AUKUS, США, Великобритания, Тихий океан, Новая Зеландия
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристские планы AUKUS
Группа бывших лидеров стран Океании осудила милитаристский тихоокеанский альянс AUKUS