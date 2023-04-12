https://ria.ru/20230412/obrazovanie-1864853863.html
Совфед одобрил закон о целевом обучении
Совфед одобрил закон о целевом обучении - РИА Новости, 12.04.2023
Совфед одобрил закон о целевом обучении
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, уточняющий механизм целевого обучения в высших учебных заведениях. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:06
2023-04-12T17:06
2023-04-12T17:33
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, уточняющий механизм целевого обучения в высших учебных заведениях. "Наряду с бюджетным целевым набором вводится открытый и доступный каждому целевой набор вне контрольных цифр приема на конкурсной основе в соответствии с порядком приема", - говорится в заключении научного комитета СФ. В частности, планируется обеспечить доступность целевого обучения на основе "публичного конкурса и и опубликованных для всеобщего сведения на единой цифровой платформе предложений о заключении договоров о целевом обучении". Изменяется и механизм выплаты штрафа и возмещения расходов за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении. Размещение заказчиками целевого обучения предложений о заключении договоров планируется на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России". Вводится норма, согласно которой граждане могут воспользоваться правом приема на целевое обучение, подав по своему выбору заявление о приеме в один вуз на одну программу. При этом ФЗ запрещает выступать заказчиками целевого обучения организациям, находящимся в юрисдикции недружественных государств, а также иноагентам. ФЗ впервые устанавливается возможность перехода с платного обучения на обучение за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
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общество, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
Совфед одобрил закон о целевом обучении
Совфед одобрил закон, уточняющий механизм целевого обучения в вузах
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, уточняющий механизм целевого обучения в высших учебных заведениях.
"Наряду с бюджетным целевым набором вводится открытый и доступный каждому целевой набор вне контрольных цифр приема на конкурсной основе в соответствии с порядком приема", - говорится в заключении научного комитета СФ.
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В частности, планируется обеспечить доступность целевого обучения на основе "публичного конкурса и и опубликованных для всеобщего сведения на единой цифровой платформе предложений о заключении договоров о целевом обучении".
Изменяется и механизм выплаты штрафа и возмещения расходов за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.
Размещение заказчиками целевого обучения предложений о заключении договоров планируется на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Вводится норма, согласно которой граждане могут воспользоваться правом приема на целевое обучение, подав по своему выбору заявление о приеме в один вуз на одну программу.
При этом ФЗ запрещает выступать заказчиками целевого обучения организациям, находящимся в юрисдикции недружественных государств, а также иноагентам.
ФЗ впервые устанавливается возможность перехода с платного обучения на обучение за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
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