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Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале - РИА Новости, 12.04.2023
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08:26 12.04.2023 (обновлено: 10:22 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/nlo-1864661059.html
Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале - РИА Новости, 12.04.2023
Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале
Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил в соцсети "ВКонтакте" глава... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:26
2023-04-12T10:22
происшествия
богданович
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил в соцсети "ВКонтакте" глава города Олег Нейфельд. Минувшей ночью в Сети появились видео, на котором якобы запечатлено падение в Богдановиче похожего на метеорит объекта, а затем — фотографии "НЛО", приземлившегося в карьере недалеко от города. "Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. &lt;…&gt; А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать", — написал Нейфельд. В мэрии добавили, что в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщений о падении неопознанных объектов не поступало. "На место предположительного падения выезжали спецслужбы — ничего не обнаружено. Специалисты продолжают выяснять информацию о появлении в интернете видеороликов", — отметили власти. В региональном главке МЧС РИА Новости также заявили, что сообщений о падении летающих объектов не поступало.
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богданович
свердловская область
екатеринбург
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происшествия, богданович, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Богданович, Свердловская область, Екатеринбург
Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

Глава Богдановича Нейфельд опроверг сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Fotolia / Vchalup
Звездное небо. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил в соцсети "ВКонтакте" глава города Олег Нейфельд.
Минувшей ночью в Сети появились видео, на котором якобы запечатлено падение в Богдановиче похожего на метеорит объекта, а затем — фотографии "НЛО", приземлившегося в карьере недалеко от города.
"Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. <…> А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать", — написал Нейфельд.
В мэрии добавили, что в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщений о падении неопознанных объектов не поступало.
"На место предположительного падения выезжали спецслужбы — ничего не обнаружено. Специалисты продолжают выяснять информацию о появлении в интернете видеороликов", — отметили власти.
В региональном главке МЧС РИА Новости также заявили, что сообщений о падении летающих объектов не поступало.
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ПроисшествияБогдановичСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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