https://ria.ru/20230412/nlo-1864661059.html

Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале - РИА Новости, 12.04.2023

Власти прокомментировали сообщения о падении неопознанного объекта на Урале

Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил в соцсети "ВКонтакте" глава... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:26

2023-04-12T08:26

2023-04-12T10:22

происшествия

богданович

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Сообщения о падении неопознанного объекта в городе Богданович в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил в соцсети "ВКонтакте" глава города Олег Нейфельд. Минувшей ночью в Сети появились видео, на котором якобы запечатлено падение в Богдановиче похожего на метеорит объекта, а затем — фотографии "НЛО", приземлившегося в карьере недалеко от города. "Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу. <…> А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать", — написал Нейфельд. В мэрии добавили, что в Единую дежурную диспетчерскую службу сообщений о падении неопознанных объектов не поступало. "На место предположительного падения выезжали спецслужбы — ничего не обнаружено. Специалисты продолжают выяснять информацию о появлении в интернете видеороликов", — отметили власти. В региональном главке МЧС РИА Новости также заявили, что сообщений о падении летающих объектов не поступало.

https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

богданович

свердловская область

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, богданович, свердловская область, екатеринбург