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Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект - РИА Новости, 12.04.2023
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23:50 11.04.2023 (обновлено: 00:16 12.04.2023)
https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект - РИА Новости, 12.04.2023
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект
Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-11T23:50
2023-04-12T00:16
екатеринбург
богданович
сергей язев
иркутский государственный университет
усть-кут
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок. Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект. Официальных комментариев об этом пока не поступало. Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.
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екатеринбург
богданович
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екатеринбург, богданович, сергей язев, иркутский государственный университет, усть-кут, происшествия
Екатеринбург, Богданович, Сергей Язев, Иркутский государственный университет, Усть-Кут, Происшествия
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект

В 80 километрах от Екатеринбурга упал похожий на метеорит неопознанный объект

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Звездное небо. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга.
Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок.
Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект.
Официальных комментариев об этом пока не поступало.
Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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31 января, 18:16
 
ЕкатеринбургБогдановичСергей ЯзевИркутский государственный университетУсть-КутПроисшествия
 
 
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