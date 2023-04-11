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Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект - РИА Новости, 12.04.2023
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект
Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-11T23:50
2023-04-11T23:50
2023-04-12T00:16
екатеринбург
богданович
сергей язев
иркутский государственный университет
усть-кут
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок. Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект. Официальных комментариев об этом пока не поступало. Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.
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екатеринбург, богданович, сергей язев, иркутский государственный университет, усть-кут, происшествия
Екатеринбург, Богданович, Сергей Язев, Иркутский государственный университет, Усть-Кут, Происшествия
Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект
В 80 километрах от Екатеринбурга упал похожий на метеорит неопознанный объект
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга.
Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок.
Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект.
Официальных комментариев об этом пока не поступало.
Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте
многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета
, доктор физико-математических наук Сергей Язев
считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.
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