https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html

Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект

Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект - РИА Новости, 12.04.2023

Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект

Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-11T23:50

2023-04-11T23:50

2023-04-12T00:16

екатеринбург

богданович

сергей язев

иркутский государственный университет

усть-кут

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга. Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок. Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект. Официальных комментариев об этом пока не поступало. Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.

https://ria.ru/20230131/meteor-1848762754.html

екатеринбург

богданович

усть-кут

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екатеринбург, богданович, сергей язев, иркутский государственный университет, усть-кут, происшествия