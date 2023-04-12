https://ria.ru/20230412/nalog-1864907614.html

Налог на имущество организаций: ставки, сроки уплаты, кто имеет льготы

Налог на имущество организаций 2023: льготы, федеральные и региональные ставки

Налог на имущество организаций: ставки, сроки уплаты, кто имеет льготы

Налог на имущество организаций - региональный налог, который обязаны платить юридические лица, имеющие недвижимость, учитываемую на балансе в качестве основных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:27

2023-04-12T20:27

2023-04-12T20:27

экономика

россия

налоги

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Налог на имущество организаций - региональный налог, который обязаны платить юридические лица, имеющие недвижимость, учитываемую на балансе в качестве основных средств. Какие налоговые ставки действуют в РФ в 2023 году, виды федеральных и местных льгот - в материале РИА Новости.Налог на имущество организацийНалогом на имущество организаций облагается недвижимость юридических лиц, используемая в хозяйственной деятельности. Поскольку этот налог является региональным, порядок его уплаты регулируется как НК РФ, так и законами субъектов, которые определяют значение ставок, а также наличие налоговых льгот.- Компании и предприятия обязаны уплачивать налог на имущество, если им принадлежат объекты недвижимости, к которым относятся здания, сооружения и иные прочно связанные с землей объекты, объекты незавершенного строительства, - объясняет Мария Стригалева, руководитель юридической и налоговой практики BLCONS GROUP.Кто платитНалогоплательщиками признаются организации - коммерческие и некоммерческие, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, которые имеют в собственности или владеют на праве оперативного управления недвижимостью либо получили или создали такое имущество в рамках концессионного соглашения.- Обязанность организации уплачивать налог сохраняется даже в случаях сдачи объектов в аренду, передачи в доверительное управление или для ведения совместной деятельности, - говорит Мария Стригалева.С какого имущества платитьЕсли возникают сомнения, к какому виду относится то или иное имущество, в первую очередь стоит обратить внимание на формальные признаки объекта: является ли оно основным средством и к какой группе (движимой или недвижимой) ближе по классификатору."Так, в качестве недвижимого имущества в основном выступают тесно связанные с землей вещи: здания, жилые и нежилые помещения, гаражи, комплексы и некоторые другие виды объектов. Движимым же имуществом являются такие объекты, которые возможно переместить без значительного ущерба их функционалу. К примеру: машины, некоторые виды оборудования, деньги, ценные бумаги и подобное. Не взимается этот налог за землю, за водоемы, суда, памятники и некоторые другие виды объектов, перечисленные в ст. 374 НК РФ", - отмечает Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК Fontvielle.Мария Стригалева предупреждает, что в ситуациях, когда компания владеет и пользуется объектом, но не регистрирует право собственности, налоговый орган может доначислить налог даже в отсутствие записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Инспекция в таких случаях считает, что включение объекта в налоговую базу определяется его экономической сущностью и не должно зависеть от волеизъявления налогоплательщика, не представившего документы в ЕГРН. Такие случаи налоговики рассматривают как уклонение от налогообложения и кроме доначисления налога компании придется заплатить пени и штраф.Движимое имуществоКсения Беляева, юрист направления интеллектуальной собственности и франчайзинга юридической группы "Совет", уточняет, что согласно действовавшей в налоговых периодах 2014 - 2018 гг. редакции пункта 1 статьи 374 НК РФ объектами налогообложения по налогу на имущество организаций признавалось движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. Начиная с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.Недвижимое имуществоПо словам Оксаны Родионовой, руководителя налоговой практики фирмы “Деловой фарватер”, под налогообложение попадает недвижимость, которая отражается в бухгалтерской отчетности:Также под налогообложение попадает недвижимость, которую организация:Налогом на имущество облагаются жилые помещения, которые не учтены на балансе в качестве основных средств, однако по закону субъекта РФ облагаются налогом по кадастровой стоимости. Например, частный дом, который компания купила для дальнейшей перепродажи и учла его в бухучете в качестве товара.- Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, объектом обложения является недвижимость, которую использует представительство. Налог они уплачивают в тех же случаях, что и российские организации. Для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, объектом обложения является недвижимость, которая:С какого имущества не надо платитьОксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что при расчете налога на имущество организаций не учитываются:- С 2023 года список дополнен имуществом, закрепленным за ведомственными учреждениями, которые занимаются обеспечением деятельности и социально-бытовым обслуживанием президента РФ, оказанием госуслуг по санаторно-курортному лечению. Не нужно включать в налоговую базу земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы, так как в отношении них установлены иные виды налогов и сборов, - уточняет Мария Стригалева.Налоговая базаНалоговой база – это денежное выражение стоимости имущества, подлежащего налогообложению.Виды имущества- Как правило, окончательная классификация видов имущества устанавливается законом субъекта РФ, говорит Оксана Васильева.Например, в Москве законом выделяются:Расчет налогаЧтобы рассчитать налог на имущество организаций, нужно определить налоговую базу и умножить ее на ставку налога. Налоговая база рассчитывается отдельно в отношении каждого объекта недвижимости. Поскольку налог на имущество организаций уплачивается в отношении двух групп объектов недвижимости (те, которые находятся в распоряжении компании и те, которые переданы в аренду или лизинг), порядок определения налоговой базы для них отличается.По кадастровой стоимостиДля отдельных объектов недвижимости расчет налога производится от кадастровой стоимости.- Это распространяется на административно-деловые и торговые центры, офисы, объекты торговые, общепита и бытового обслуживания, машино-места и прочую недвижимость, перечисленную в п. 2 ст. 375 НК, вне зависимости от того, как эти объекты отражаются в балансе организации. При этом учитывается разрешенное использование или наименование таких объектов, содержащееся в ЕГРН или в документации технического учета, либо фактическое использование. На уровне каждого субъекта ежегодно утверждается перечень объектов недвижимости, по которым расчет налога должен производиться по кадастровой стоимости. Налоговой базой признается кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог. Но на 2023 год предусмотрено отступление от установленного порядка, если кадастровая стоимость на 01.01.2023 увеличится по сравнению с показателем на 01.01.2022. В таком случае для расчета налога применяются данные, учтенные на 1 января 2022 года, - объясняет Мария Стригалева."В 2023 году мы готовимся к тотальному переходу на кадастровую оценку в качестве налоговой базы, который должен произойти к 2025 году. Это повлечет за собой увеличение размера имущественных налогов юрлиц. Такие планы заложены в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных Минфином РФ", - говорит Дмитрий Желнин, управляющий партнер компании "Митсан Консалтинг".По среднегодовой стоимостиДля имущества, которое учитывается на балансе организации в качестве основных средств, налоговая база определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества.По словам Ксении Беляевой, в этом случае имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с бухгалтерскими учетными данными.На что необходимо обратить внимание при определении налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости имущества:Чтобы определить налоговую базу имущества по его среднегодовой стоимости, нужно суммировать величину остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода (года) и на последнее число года. Затем полученный результат разделить на 13.Ставка налогаСтавки налога на имущество регулируются Налоговым кодексом РФ, причем указана только максимальная планка.- Регионы уполномочены устанавливать на своей территории любые налоговые ставки, если они не превышают максимальные значения, указанные в Налоговом кодексе, - объясняет Дмитрий Желнин. Это:Например, в Москве объекты недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, облагаются ставкой в 2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций" (ред. от 14.12.2022)), а в Забайкальском крае - 1,5% (Закон Забайкальского края от 20.11.2008 № 72-ЗЗК (ред. от 28.12.2022) "О налоге на имущество организаций").Порядок уплатыС 1 января 2023 года порядок уплаты имущественного налога организаций изменился.Как платитьНачиная с 2023 года, для всех налогоплательщиков автоматически открывается единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Организации и ИП перечисляют налог на имущество в составе единого налогового платежа. проверить состояние ЕНС можно в личном кабинете на сайте налоговой службы, а также в учетной бухгалтерской системе налогоплательщика.КудаВзиманием налогов занимается Федеральная налоговая служба.- Отечественные компании платят налог и авансовые платежи по местонахождению компании, зарубежные организации - по месту постановки на учет их представительств. В отношении объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая стоимость, деньги перечисляются в бюджет по месту нахождения этих объектов, говорит Анастасия Хрусталева.Налоговый периодПо словам Оксаны Васильевой, налоговый период составляет один календарный год, а отчетные периоды – квартал, полугодие и девять месяцев. Законодательством субъекта могут и не устанавливаться отчетные периоды.Сроки- С 2023 года изменены сроки уплаты налога. Авансовые платежи по завершении каждого квартала должны перечисляться до 28-го числа следующего месяца. По итогам календарного года организация уплачивает налог не позднее 28 февраля следующего года, - отмечает Мария Стригалева.Налоговая отчетностьВ ФНС по месту нахождения необходимо предоставить налоговую декларацию, форма которой утверждена Приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.- Так как начиная с 2023 года организации и ИП перечисляют налог на имущество в составе единого налогового платежа, появилась обязанность сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных налогах и взносах. Уведомление по налогу на имущество организаций следует подавать: в регионах, где не установлены отчетные периоды — 1 раз в год не позднее 25 февраля следующего года; в регионах, где установлены отчетные периоды — дополнительно 3 раза в год не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября текущего года. Добавим, что в 2023 году можно выбрать другой вариант. А именно платить каждый налог отдельной платежкой, которая заменяет уведомление. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС от 02.11.2022 года № ЕД-7-8/1047@, - рассказывает Оксана Родионова.Декларация по налогуНалогоплательщики должны были сдать декларацию по налогу на имущество организаций за 2022 год не позднее 27 марта 2023 года (поскольку 25 марта - суббота). С отчетности за 2022 год действует новшество: декларируют только объекты, по которым налог считается исходя из среднегодовой стоимости. Если же компания владеет только “кадастровыми” объектами, декларацию сдавать не нужно."Вместо этого налоговые органы будут направлять налогоплательщикам сообщения об исчисленных суммах налога по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@. Налогоплательщики же будут при необходимости предоставлять в адрес налоговых органов пояснения (форма пояснений утверждена Приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247) и документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога", - объясняет Оксана Родионова.Оптимизация налогаДля того, чтобы уменьшить налоговое бремя, Оксана Васильева советует внимательно ознакомиться с региональным законодательством. Возможно, налогоплательщик вправе претендовать на налоговые льготы. кроме того:Хорошие специалисты предложат несколько легальных способов оптимизации налога на имущество. При этом основным способом сейчас выступает снижение кадастровой стоимости. В связи с уже упомянутым переходом с 2025 года налогооблагаемой базы с балансовой на кадастровую стоимость, 2023 год посвящен массовой кадастровой оценке всех объектов недвижимости. По результатам в конце лета-начале осени появятся предварительные отчеты о кадастровой оценке, которые потребуют грамотности собственников недвижимости и юристов, чтобы исправить ошибки и законным образом сдержать рост имущественных налогов, - объясняет Дмитрий Желнин.Для этого, по словам эксперта, нужно знать, что ценообразующими факторами, которые напрямую влияют на формирование кадастровой стоимости, являются:На практике данные по дополнительным и возможным характеристикам чаще всего некорректны или вообще отсутствуют. Исправление отчета — самый грамотный способ оптимизации имущественных налогов организаций, который на практике позволяет снизить имущественный налог на 30%.ЛьготыВ Налоговом кодексе приведен закрытый перечень налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога на имущество юрлиц. В этот список входят религиозные организации, общественные организации инвалидов, производители фармацевтической продукции и ряд других предприятий. Данный перечень действует во всех без исключения регионах России. Льготы в основном распространяются на имущество, которое организации из списка используют для основной деятельности.По словам Оксаны Родионовой, не должны уплачивать налог на имущество также компании, которые работают в рамках специального налогового режима "Упрощенная система налогообложения (УСН)" — для недвижимости, которая облагается налогом, сформированным из среднегодовой, а не кадастровой стоимости. При этом каждый субъект РФ самостоятельно решает, какая недвижимость в регионе облагается по кадастровой стоимости.От налогообложения освобождено имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, специализированных протезно-ортопедических предприятий и некоторые другие объекты, субъекты РФ могут дополнительно утверждать перечни имущества, не подпадающего под налогообложение на территории данного региона.- Российские организации, имеющие право на льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, вправе представить в налоговый орган по своему выбору соответствующее заявление о налоговой льготе и подтверждающие документы. Данная льгота позволяет оплачивать только часть налога либо освобождает от него полностью. Например, в Удмуртии налоговая льгота предоставляется резидентам индустриальных (промышленных) парков в отношении имущества, учитываемого на балансе резидента и расположенного соответственно на территории индустриального (промышленного) парка. При условии, что резиденты включены в региональный реестр резидентов и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, они освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет. Для получения льготы, освобождающей от уплаты налога, необходимо представить в налоговый орган заявление и подтверждающие документы: свидетельство о праве собственности и соответствующий реестр, - рассказывает Ксения Беляева.

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https://ria.ru/20220322/lgoty-1779439749.html

https://ria.ru/20220326/turizm-1780217539.html

https://realty.ria.ru/20220929/nalog-1820397393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, налоги