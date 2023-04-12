https://ria.ru/20230412/nagrady-1864924845.html

Путин наградил деятелей культуры Ильина, Петрова и Гринченко

Путин наградил деятелей культуры Ильина, Петрова и Гринченко - РИА Новости, 12.04.2023

Путин наградил деятелей культуры Ильина, Петрова и Гринченко

Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Ильина, художественного руководителя Воронежского театра драмы имени А. Кольцова Владимира Петрова,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T22:14

2023-04-12T22:14

2023-04-12T22:14

культура

россия

владимир петров

владимир путин

лариса алексеева

московская государственная академия хореографии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Ильина, художественного руководителя Воронежского театра драмы имени А. Кольцова Владимира Петрова, директора гастрольно-концертного агентства "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрия Гринченко и других деятелей культуры, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Ильина Владимира Адольфовича - артиста, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", - говорится в документе. Также орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден художественный руководитель Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова Владимир Петров. Орденом почета удостоены заведующий кафедрой Московской государственной академии хореографии Валерий Анисимов и артистка Самарского академического театра драмы имени М. Горького Жанна Надеждина. Профессора кафедры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирину Шарапову наградили Орденом дружбы. Кроме того, несколько работников культуры получили медаль "За труды в культуре и искусстве". Среди них директор гастрольно-концертного агентства "Концерты, фестивали, мастер-классы" Дмитрий Гринченко, заведующие отделами Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Лариса Алексеева и Михаил Шапошников, заведующий сектором музея Павел Крючков, начальник костюмерного цеха Московского академического театра культуры имени В. Маяковского Татьяна Потапова. Президент присвоил почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" главному режиссеру Рыбинского театра кукол Александру Быкову, "Заслуженный художник РФ" - профессору кафедры изобразительного искусства и методики его преподавания Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева Константину Долгашеву.

https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html

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россия, владимир петров, владимир путин, лариса алексеева, московская государственная академия хореографии