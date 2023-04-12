https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html
Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин
Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин - РИА Новости, 12.04.2023
Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин
Цифры в названии автомобилей "Москвич" - это цифровые коды согласно современной международной классификации, они указывают на размер машины и её старшинство в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:48
2023-04-12T07:48
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цифры в названии автомобилей "Москвич" - это цифровые коды согласно современной международной классификации, они указывают на размер машины и её старшинство в семействе, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы решили следовать современной международной классификации, поэтому моделям возрожденного бренда "Москвич" присвоены цифровые коды. Они указывают на размер автомобиля и его старшинство в семействе... Соответственно, "Москвич 3" - это средний автомобиль, а автомобили, которые будут больше или меньше по размеру, получат соответствующие цифры", - пояснил он. "В зависимости от модификации коды могут содержать и дополнительные буквенные индексы, как в случае с "Москвич 3е", где индекс "е" указывает на то, что это электромобиль", - уточнил топ-менеджер. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html
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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, общество
Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault, Renault Clio, Общество
Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин
Гендиректор "Москвича" Пронин: цифры в названии машин бренда означают размер авто
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цифры в названии автомобилей "Москвич" - это цифровые коды согласно современной международной классификации, они указывают на размер машины и её старшинство в семействе, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Мы решили следовать современной международной классификации, поэтому моделям возрожденного бренда "Москвич" присвоены цифровые коды. Они указывают на размер автомобиля и его старшинство в семействе... Соответственно, "Москвич 3" - это средний автомобиль, а автомобили, которые будут больше или меньше по размеру, получат соответствующие цифры", - пояснил он.
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"В зависимости от модификации коды могут содержать и дополнительные буквенные индексы, как в случае с "Москвич 3е", где индекс "е" указывает на то, что это электромобиль", - уточнил топ-менеджер.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault
, прекративший работу в РФ
, в мае 2022 года передал правительству Москвы
. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге
, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
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