https://ria.ru/20230412/moskvich-1864657109.html

Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин

Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин - РИА Новости, 12.04.2023

Гендиректор "Москвича" рассказал, что означают цифры в названии машин

Цифры в названии автомобилей "Москвич" - это цифровые коды согласно современной международной классификации, они указывают на размер машины и её старшинство в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:48

2023-04-12T07:48

2023-04-12T07:48

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цифры в названии автомобилей "Москвич" - это цифровые коды согласно современной международной классификации, они указывают на размер машины и её старшинство в семействе, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы решили следовать современной международной классификации, поэтому моделям возрожденного бренда "Москвич" присвоены цифровые коды. Они указывают на размер автомобиля и его старшинство в семействе... Соответственно, "Москвич 3" - это средний автомобиль, а автомобили, которые будут больше или меньше по размеру, получат соответствующие цифры", - пояснил он. "В зависимости от модификации коды могут содержать и дополнительные буквенные индексы, как в случае с "Москвич 3е", где индекс "е" указывает на то, что это электромобиль", - уточнил топ-менеджер. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html

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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, общество