https://ria.ru/20230412/moskvich-1864652833.html

Гендиректор назвал гарантию автомобиля "Москвич"

Гендиректор назвал гарантию автомобиля "Москвич" - РИА Новости, 12.04.2023

Гендиректор назвал гарантию автомобиля "Москвич"

Гарантия на автомобили отечественного бренда "Москвич" составляет три года или 100 тысяч километров пробега, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:06

2023-04-12T07:06

2023-04-12T07:12

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гарантия на автомобили отечественного бренда "Москвич" составляет три года или 100 тысяч километров пробега, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Это автомобили, собранные в России, с прозрачной гарантией – на наши первые модели "Москвич 3" и "Москвич 3е" она составляет три года или 100 тысяч километров", - сказал он, отвечая на вопрос об автомобилях бренда. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864650973.html

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общество, авто, россия, санкт-петербург, москва, renault, renault clio