Рейтинг@Mail.ru
"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html
"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор
"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023
"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор
Автомобили "Москвич" особенно подойдут современным городским жителям, в том числе молодым семьям, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T06:40
2023-04-12T06:40
общество
авто
москва
россия
санкт-петербург
renault s.a
renault clio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833640823_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_ceb45ce1375c0cab90987dec60bb4137.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автомобили "Москвич" особенно подойдут современным городским жителям, в том числе молодым семьям, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Автомобили "Москвич" подойдут современным городским жителям, особенно молодым семьям", - сказал он, отвечая на вопрос о портрете покупателя автомобилей бренда. При этом Пронин отметил, что сам в ближайшее время планирует пересесть на "Москвич". "Я довольно редко вожу сам, но за рулем кроссовера "Москвич 3" уже покатался, проверял его и на тестовой площадке на заводе, и в городе. Скажу честно, машина мне понравилась, она очень приятная и комфортная в управлении, внутри очень удобно все расположено. Ходовые качества отличные", - добавил он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864650973.html
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864649740.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833640823_526:0:3255:2047_1920x0_80_0_0_d56a7f36ba57cd3dbc75aa26d1251f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio
Общество, Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Renault Clio
"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор

Пронин: автомобили "Москвич" особенно подойдут современной городской молодежи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосковский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей
Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Московский автомобильный завод "Москвич" начал сборку автомобилей . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автомобили "Москвич" особенно подойдут современным городским жителям, в том числе молодым семьям, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Автомобили "Москвич" подойдут современным городским жителям, особенно молодым семьям", - сказал он, отвечая на вопрос о портрете покупателя автомобилей бренда.
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Производство "Москвичей" начиналось практически с нуля, заявил гендиректор
06:24
При этом Пронин отметил, что сам в ближайшее время планирует пересесть на "Москвич". "Я довольно редко вожу сам, но за рулем кроссовера "Москвич 3" уже покатался, проверял его и на тестовой площадке на заводе, и в городе. Скажу честно, машина мне понравилась, она очень приятная и комфортная в управлении, внутри очень удобно все расположено. Ходовые качества отличные", - добавил он.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Эмблема Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Москвич" работает над линейкой аксессуаров, заявил гендиректор
05:52
 
ОбществоАвтоМоскваРоссияСанкт-ПетербургRenault S.ARenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала