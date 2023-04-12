https://ria.ru/20230412/moskvich-1864651652.html

"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор

"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023

"Москвичи" подойдут современной городской молодежи, заявил гендиректор

Автомобили "Москвич" особенно подойдут современным городским жителям, в том числе молодым семьям, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:40

2023-04-12T06:40

2023-04-12T06:40

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автомобили "Москвич" особенно подойдут современным городским жителям, в том числе молодым семьям, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Автомобили "Москвич" подойдут современным городским жителям, особенно молодым семьям", - сказал он, отвечая на вопрос о портрете покупателя автомобилей бренда. При этом Пронин отметил, что сам в ближайшее время планирует пересесть на "Москвич". "Я довольно редко вожу сам, но за рулем кроссовера "Москвич 3" уже покатался, проверял его и на тестовой площадке на заводе, и в городе. Скажу честно, машина мне понравилась, она очень приятная и комфортная в управлении, внутри очень удобно все расположено. Ходовые качества отличные", - добавил он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864650973.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864649740.html

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общество, авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio