https://ria.ru/20230412/moskvich-1864648370.html

Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках

Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках - РИА Новости, 12.04.2023

Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках

Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:15

2023-04-12T05:15

2023-04-12T11:12

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3", и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов", — сказал он. По словам Пронина, сейчас "Москвич" продолжает переговоры о поставках машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга, и многие компании уже просят дать машины на тест-драйв. В феврале "Москвич" достиг соглашения с "Яндексом" о поставках трех тысяч городских кроссоверов "Москвич 3", а апреле подписал еще одно соглашение на две тысячи электромобилей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране, в мае 2022 года передал столичному правительству. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646845.html

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