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Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках - РИА Новости, 12.04.2023
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05:15 12.04.2023 (обновлено: 11:12 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864648370.html
Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках
Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках - РИА Новости, 12.04.2023
Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках
Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:15
2023-04-12T11:12
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3", и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов", — сказал он. По словам Пронина, сейчас "Москвич" продолжает переговоры о поставках машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга, и многие компании уже просят дать машины на тест-драйв. В феврале "Москвич" достиг соглашения с "Яндексом" о поставках трех тысяч городских кроссоверов "Москвич 3", а апреле подписал еще одно соглашение на две тысячи электромобилей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране, в мае 2022 года передал столичному правительству. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646845.html
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Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Яндекс, Мосгорстройнадзор, Renault, Renault Clio, Общество
Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках

Гендиректор Пронин: городские кроссоверы "Москвич 3" уже появились в таксопарках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе. Автомобили "Москвич 3" появились в такси
Электромобиль Москвич 3е на Московском автомобильном заводе. Автомобили Москвич 3 появились в такси - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Электромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе. Автомобили "Москвич 3" появились в такси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3", и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов", — сказал он.
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По словам Пронина, сейчас "Москвич" продолжает переговоры о поставках машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга, и многие компании уже просят дать машины на тест-драйв.
«

"Что касается государственных органов, то да, конечно, госсектор тоже будет активно закупать наши автомобили. В январе мы передали пять электромобилей Министерству здравоохранения Москвы и несколько "Москвичей" Мосгорстройнадзору", — добавил гендиректор.

В феврале "Москвич" достиг соглашения с "Яндексом" о поставках трех тысяч городских кроссоверов "Москвич 3", а апреле подписал еще одно соглашение на две тысячи электромобилей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране, в мае 2022 года передал столичному правительству. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
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АвтоМоскваРоссияСанкт-ПетербургЯндексМосгорстройнадзорRenaultRenault ClioОбщество
 
 
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