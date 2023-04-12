Автомобили "Москвич 3" появились в таксопарках
Гендиректор Пронин: городские кроссоверы "Москвич 3" уже появились в таксопарках
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе. Автомобили "Москвич 3" появились в такси
Электромобиль "Москвич 3е" на Московском автомобильном заводе. Автомобили "Москвич 3" появились в такси
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Автомобили "Москвич 3" уже начали работать в качестве такси, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3", и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов", — сказал он.
По словам Пронина, сейчас "Москвич" продолжает переговоры о поставках машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга, и многие компании уже просят дать машины на тест-драйв.
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"Что касается государственных органов, то да, конечно, госсектор тоже будет активно закупать наши автомобили. В январе мы передали пять электромобилей Министерству здравоохранения Москвы и несколько "Москвичей" Мосгорстройнадзору", — добавил гендиректор.
В феврале "Москвич" достиг соглашения с "Яндексом" о поставках трех тысяч городских кроссоверов "Москвич 3", а апреле подписал еще одно соглашение на две тысячи электромобилей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в стране, в мае 2022 года передал столичному правительству. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.