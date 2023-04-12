https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646845.html
"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт"
"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт" - РИА Новости, 12.04.2023
"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт"
Городской кроссовер "Москвич 3" в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации "комфорт": с подогревом сидений, электроприводом складывания боковых... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T04:47
2023-04-12T04:47
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости/Прайм. Городской кроссовер "Москвич 3" в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации "комфорт": с подогревом сидений, электроприводом складывания боковых зеркал и дополнительными системами помощи водителю, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы планируем в ближайшее время запустить еще одну комплектацию - "комфорт", там будут предусмотрены, например, подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю", - сказал он, отвечая на вопрос о новых комплектациях автомобиля "Москвич 3". Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646608.html
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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio, экономика
Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Renault Clio, Экономика
"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт"
Гендиректор Пронин: "Москвич 3" скоро появится в продаже в новой комплектации "комфорт"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости/Прайм. Городской кроссовер "Москвич 3" в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации "комфорт": с подогревом сидений, электроприводом складывания боковых зеркал и дополнительными системами помощи водителю, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"Мы планируем в ближайшее время запустить еще одну комплектацию - "комфорт", там будут предусмотрены, например, подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю", - сказал он, отвечая на вопрос о новых комплектациях автомобиля "Москвич 3".
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault
, прекративший работу в РФ
, в мае 2022 года передал правительству Москвы
. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге
, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей