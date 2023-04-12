https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646845.html

"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт"

"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт" - РИА Новости, 12.04.2023

"Москвич 3" появится в продаже в новой комплектации "комфорт"

Городской кроссовер "Москвич 3" в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации "комфорт": с подогревом сидений, электроприводом складывания боковых... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T04:47

2023-04-12T04:47

2023-04-12T04:47

авто

москва

россия

санкт-петербург

renault s.a

renault clio

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841640432_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_81e37cc049dcd42fabd40fafd707222a.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости/Прайм. Городской кроссовер "Москвич 3" в ближайшее время поступит в продажу в новой комплектации "комфорт": с подогревом сидений, электроприводом складывания боковых зеркал и дополнительными системами помощи водителю, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Мы планируем в ближайшее время запустить еще одну комплектацию - "комфорт", там будут предусмотрены, например, подогрев сидений, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, электропривод складывания боковых зеркал, а также дополнительные системы помощи водителю", - сказал он, отвечая на вопрос о новых комплектациях автомобиля "Москвич 3". Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646608.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864645032.html

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio, экономика