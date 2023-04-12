https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646608.html

Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда

Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда - РИА Новости, 12.04.2023

Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда

Основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки, которые находятся с ним в том же классе и ценовой категории, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T04:43

2023-04-12T04:43

2023-04-12T04:44

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки, которые находятся с ним в том же классе и ценовой категории, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "К основным конкурентам "Москвича" можно отнести автомобили других брендов в этом же классе и ценовой категории. Ни для кого не секрет, что сейчас на российском авторынке по большей части главные игроки - это китайские бренды. Поэтому они и станут основными конкурентами", - сказал он, отвечая на вопрос об основных конкурентах отечественного бренда. Конкретных марок топ-менеджер не назвал. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864645032.html

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864643235.html

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экономика, авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio