Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 12.04.2023 (обновлено: 04:44 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864646608.html
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда - РИА Новости, 12.04.2023
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда
Основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки, которые находятся с ним в том же классе и ценовой категории, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T04:43
2023-04-12T04:44
экономика
авто
москва
россия
санкт-петербург
renault s.a
renault clio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862845930_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e493ad5daeddbdb6ceb6c910ba8212dd.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки, которые находятся с ним в том же классе и ценовой категории, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "К основным конкурентам "Москвича" можно отнести автомобили других брендов в этом же классе и ценовой категории. Ни для кого не секрет, что сейчас на российском авторынке по большей части главные игроки - это китайские бренды. Поэтому они и станут основными конкурентами", - сказал он, отвечая на вопрос об основных конкурентах отечественного бренда. Конкретных марок топ-менеджер не назвал. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864645032.html
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864643235.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862845930_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c3b8f53c5c10103bf5c3f150e80190c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio
Экономика, Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Renault Clio
Гендиректор "Москвича" назвал китайские авто основными конкурентами бренда

Пронин: основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Основными конкурентами "Москвича" на российском авторынке станут китайские марки, которые находятся с ним в том же классе и ценовой категории, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин.
"К основным конкурентам "Москвича" можно отнести автомобили других брендов в этом же классе и ценовой категории. Ни для кого не секрет, что сейчас на российском авторынке по большей части главные игроки - это китайские бренды. Поэтому они и станут основными конкурентами", - сказал он, отвечая на вопрос об основных конкурентах отечественного бренда.
Автомобили Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Гендиректор "Москвича" исключил проблемы с обслуживанием автомобилей
03:49
Конкретных марок топ-менеджер не назвал.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Автомобиль Москвич - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор
03:10
 
ЭкономикаАвтоМоскваРоссияСанкт-ПетербургRenault S.ARenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала