https://ria.ru/20230412/moskvich-1864643235.html

Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор

Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023

Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор

Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:10

2023-04-12T03:10

2023-04-12T03:14

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. "Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке – "Москвич 6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", - отметил он. При этом седан "Москвич 6" - не единственная новинка 2023 года. Ожидается, что на конвейер также встанет еще один среднеразмерный кроссовер. "Думаю, в каком-то обозримом будущем мы покажем, как будет выглядеть и другая модель", - добавил Пронин, говоря о нем. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230412/moskvich-1864640783.html

https://ria.ru/20230409/avto-1864035187.html

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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, экономика