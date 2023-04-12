https://ria.ru/20230412/moskvich-1864643235.html
Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор
Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023
Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор
Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:10
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. "Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке – "Москвич 6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", - отметил он. При этом седан "Москвич 6" - не единственная новинка 2023 года. Ожидается, что на конвейер также встанет еще один среднеразмерный кроссовер. "Думаю, в каком-то обозримом будущем мы покажем, как будет выглядеть и другая модель", - добавил Пронин, говоря о нем. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864640783.html
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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio, экономика
Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault, Renault Clio, Экономика
Серийное производство "Москвич 6" начнется в июле, заявил гендиректор
Пронин: серийное производство седана "Москвич 6" начнется в июле-августе 2023 года
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Серийное производство автомобилей "Москвич 6" планируется начать в июле-августе 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.
"Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке – "Москвич 6". Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь", - отметил он.
Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей
При этом седан "Москвич 6" - не единственная новинка 2023 года. Ожидается, что на конвейер также встанет еще один среднеразмерный кроссовер. "Думаю, в каком-то обозримом будущем мы покажем, как будет выглядеть и другая модель", - добавил Пронин, говоря о нем.
Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault
, прекративший работу в РФ
, в мае 2022 года передал правительству Москвы
. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге
, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
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