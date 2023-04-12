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Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей - РИА Новости, 12.04.2023
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02:03 12.04.2023 (обновлено: 02:07 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864640783.html
Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей
Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей - РИА Новости, 12.04.2023
Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей
Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T02:03
2023-04-12T02:07
авто
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс" и утилизационный сбор, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. Цена на "Москвич 3" стартует от 1,97 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и 2,035 миллиона – за версию на "автомате". Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести за 3,5 миллиона рублей, напомнил Пронин. "Стоимость "Москвич 3" по сравнению с конкурентами в том же сегменте - более чем привлекательная. Особенно принимая во внимание широкий набор оборудования, который мы предлагаем уже в стандартной комплектации… Про рост цен говорить пока рано, однако ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому рост цен - неизбежная история", - сказал он. На прошлой неделе Пронин также отмечал, что автомобили "Москвич" могут войти в программу льготного автокредитования уже до конца апреля. "Это, безусловно, положительным образом скажется на цене", - прокомментировал он включение бренда в программу господдержки в интервью РИА Новости. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230409/avto-1864035187.html
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авто, экономика, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio
Авто, Экономика, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Renault Clio
Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей

Пронин: цены на автомобили "Москвич" зависят от логистики, таможенных пошлин, акцизов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве
Машина Москвич 3 из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Машина "Москвич 3" из первой партии, появившейся в продаже в дилерском центре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс" и утилизационный сбор, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.
Цена на "Москвич 3" стартует от 1,97 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и 2,035 миллиона – за версию на "автомате". Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести за 3,5 миллиона рублей, напомнил Пронин.
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"Стоимость "Москвич 3" по сравнению с конкурентами в том же сегменте - более чем привлекательная. Особенно принимая во внимание широкий набор оборудования, который мы предлагаем уже в стандартной комплектации… Про рост цен говорить пока рано, однако ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому рост цен - неизбежная история", - сказал он.
«
"На ценообразование в значительной степени влияет переменная часть расходов - логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс", утилизационный сбор и другие затраты компании", - уточнил топ-менеджер.
На прошлой неделе Пронин также отмечал, что автомобили "Москвич" могут войти в программу льготного автокредитования уже до конца апреля. "Это, безусловно, положительным образом скажется на цене", - прокомментировал он включение бренда в программу господдержки в интервью РИА Новости.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
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