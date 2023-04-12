https://ria.ru/20230412/moskvich-1864640783.html

Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей

Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей - РИА Новости, 12.04.2023

Гендиректор "Москвича" рассказал, что влияет на стоимость автомобилей

Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T02:03

2023-04-12T02:03

2023-04-12T02:07

авто

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россия

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renault s.a

renault clio

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Цены на автомобили "Москвич" по сравнению с конкурентами более чем привлекательные, однако в дальнейшем их рост неизбежен; в целом на ценообразование влияют логистика, таможенные пошлины, акцизы, "Эра-Глонасс" и утилизационный сбор, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. Цена на "Москвич 3" стартует от 1,97 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач и 2,035 миллиона – за версию на "автомате". Электромобиль "Москвич 3е" можно приобрести за 3,5 миллиона рублей, напомнил Пронин. "Стоимость "Москвич 3" по сравнению с конкурентами в том же сегменте - более чем привлекательная. Особенно принимая во внимание широкий набор оборудования, который мы предлагаем уже в стандартной комплектации… Про рост цен говорить пока рано, однако ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому рост цен - неизбежная история", - сказал он. На прошлой неделе Пронин также отмечал, что автомобили "Москвич" могут войти в программу льготного автокредитования уже до конца апреля. "Это, безусловно, положительным образом скажется на цене", - прокомментировал он включение бренда в программу господдержки в интервью РИА Новости. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.

https://ria.ru/20230409/avto-1864035187.html

https://ria.ru/20230407/tesla-1863817107.html

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авто, экономика, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio