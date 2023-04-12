https://ria.ru/20230412/mbr-1864683220.html

Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"

Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра" - РИА Новости, 12.04.2023

Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"

Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:46

2023-04-12T09:46

2023-04-12T10:07

безопасность

москва

сша

россия

сергей рябков

казахстан

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 11 апреля. Целью пуска с полигона "Капустин Яр" было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html

москва

сша

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин яр" РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте 2023-04-12T09:46 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, москва, сша, россия, сергей рябков, казахстан