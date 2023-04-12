Рейтинг@Mail.ru
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра" - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 12.04.2023 (обновлено: 10:07 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/mbr-1864683220.html
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра" - РИА Новости, 12.04.2023
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"
Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:46
2023-04-12T10:07
безопасность
москва
сша
россия
сергей рябков
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864661861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d867f1da64e9c95c790f3ae6f23cd747.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 11 апреля. Целью пуска с полигона "Капустин Яр" было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
https://ria.ru/20230329/dsnv-1861434640.html
москва
сша
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин яр"
РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте
2023-04-12T09:46
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864661861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f6cf1e3da06ea89bb6a3e2fdd5d7815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, сша, россия, сергей рябков, казахстан
Безопасность, Москва, США, Россия, Сергей Рябков, Казахстан
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"

Замглавы МИД Рябков: Москва уведомила США по поводу запуска МБР с Капустина Яра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Да, все уведомления о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме", - сказал Рябков.
Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 11 апреля. Целью пуска с полигона "Капустин Яр" было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В МИД объяснили, почему США должны направлять уведомления по ДСНВ
29 марта, 08:55
 
БезопасностьМоскваСШАРоссияСергей РябковКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала