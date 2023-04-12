https://ria.ru/20230412/mbr-1864683220.html
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра" - РИА Новости, 12.04.2023
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"
Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:46
2023-04-12T09:46
2023-04-12T10:07
безопасность
москва
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москва уведомила США по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона "Капустин Яр", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Минобороны РФ сообщило об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты 11 апреля. Целью пуска с полигона "Капустин Яр" было испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане.
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Кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин яр"
РВСН 11 апреля провели успешный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщается на сайте
2023-04-12T09:46
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PT0M27S
РИА Новости
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безопасность, москва, сша, россия, сергей рябков, казахстан
Безопасность, Москва, США, Россия, Сергей Рябков, Казахстан
Москва уведомила США о запуске МБР с "Капустина Яра"
Замглавы МИД Рябков: Москва уведомила США по поводу запуска МБР с Капустина Яра