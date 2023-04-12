https://ria.ru/20230412/makron-1864908731.html
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване - РИА Новости, 12.04.2023
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване
Франция выступает за сохранение статуса кво на Тайване, политику единого Китая и поиск мирного решения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:30
2023-04-12T20:30
2023-04-12T20:30
в мире
китай
тайвань
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg
ПАРИЖ, 12 апр – РИА Новости. Франция выступает за сохранение статуса кво на Тайване, политику единого Китая и поиск мирного решения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в среду, призвав избегать словесной эскалации и не преумножать провокации. "Позиция Франции по вопросу Тайваня неизменна и созвучна общеевропейской позиции. Мы выступаем за статус кво, эта политическая константа не изменилась. Мы поддерживаем политику единого Китая и поиск мирного решения на Тайване", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он посоветовал тем, кто "сомневается в прозрачности позиции Франции по этому вопросу", обратить внимание на то, что французский фрегат Prairial прошел в водах Тайваньского пролива в разгар военных учений Китая, что свидетельствует о "политике открытости Азиатско-Тихоокеанского региона". Он отметил, что перед поездкой в Китай в разговоре с президентом США Джо Байденом подчеркнул решимость "избегать всяческой эскалации". При этом Макрон вновь подчеркнул, что "быть союзниками США не означает быть их вассалами", отметив, что "Европа имеет право мыслить самостоятельно". Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда Западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html
https://ria.ru/20230412/makron-1864871412.html
https://ria.ru/20230412/makron-1864824329.html
китай
тайвань
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_675:0:2395:1290_1920x0_80_0_0_11a4c04f8c667d3a83aa019c7e8002dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, франция, эммануэль макрон
В мире, Китай, Тайвань, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване
Макрон выступил за сохранение статуса кво на Тайване, призвал избегать словесной эскалации
ПАРИЖ, 12 апр – РИА Новости. Франция выступает за сохранение статуса кво на Тайване, политику единого Китая и поиск мирного решения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в среду, призвав избегать словесной эскалации и не преумножать провокации.
"Позиция Франции по вопросу Тайваня неизменна и созвучна общеевропейской позиции. Мы выступаем за статус кво, эта политическая константа не изменилась. Мы поддерживаем политику единого Китая и поиск мирного решения на Тайване", - сказал Макрон на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter
.
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку
Он посоветовал тем, кто "сомневается в прозрачности позиции Франции по этому вопросу", обратить внимание на то, что французский фрегат Prairial прошел в водах Тайваньского пролива в разгар военных учений Китая, что свидетельствует о "политике открытости Азиатско-Тихоокеанского региона".
Он отметил, что перед поездкой в Китай в разговоре с президентом США Джо Байденом
подчеркнул решимость "избегать всяческой эскалации".
«
"Я не стану принимать участия в словесной эскалации, что имеет целью приумножение провокаций. Франция не поддерживает провокации", - ответил Макрон на вопрос, что он думает по поводу оскорбительных высказываний бывшего президента США Дональда Трампа
в свой адрес.
При этом Макрон вновь подчеркнул, что "быть союзниками США не означает быть их вассалами", отметив, что "Европа имеет право мыслить самостоятельно".
Макрон в интервью изданию Echos после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа
не должна втягиваться в противостояние США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Его слова вызвали критику со стороны ряда Западных политиков, а власти Тайваня сообщили, что обратились к Франции за разъяснениями.
Французский политик подверг критике выступление Макрона в Китае
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
"Это предательство". Слова Макрона о будущем Европы потрясли США, пишут СМИ