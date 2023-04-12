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В Луганске реконструируют центральную улицу - РИА Новости, 12.04.2023
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18:43 12.04.2023 (обновлено: 18:47 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/lugansk-1864885201.html
В Луганске реконструируют центральную улицу
В Луганске реконструируют центральную улицу - РИА Новости, 12.04.2023
В Луганске реконструируют центральную улицу
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что улица Советская, центральная улица Луганска, будет полностью реконструирована, работы будут завершены к августу 2023 РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:43
2023-04-12T18:47
луганск
луганская народная республика
советский
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что улица Советская, центральная улица Луганска, будет полностью реконструирована, работы будут завершены к августу 2023 года. В частности, будет обновлено уличное освещение, протянуты кабельные линии, изменения коснутся и организации дорожного движения в Луганске. Пасечник добавил, что на месте 30 старых остановок общественного транспорта установят новые, будут обустроены детские и спортивные площадки. Инженерные сети, водоводы, которые не менялись со времен СССР, будут полностью заменены. Врио главы ЛНР отметил, что город планируется реконструировать полностью в течение 4-5 лет.
https://ria.ru/20230412/evrosoyuz-1864884547.html
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советский
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луганск, луганская народная республика, советский , леонид пасечник, россия
Луганск, Луганская Народная Республика, Советский , Леонид Пасечник, Россия
В Луганске реконструируют центральную улицу

Пасечник: центральная улица Луганска, Советская, будет полностью восстановлена к августу

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЖители города на улице Советская в Луганске
Жители города на улице Советская в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Жители города на улице Советская в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что улица Советская, центральная улица Луганска, будет полностью реконструирована, работы будут завершены к августу 2023 года.
«
"В этом году центральная улица столицы республики – Советская, будет полностью реконструирована. … Восстановительные работы охватывают площадь более чем 370 тысяч квадратных метров, из них более 150 тысяч – проезжая часть. Таких масштабов Луганск не видел более 30 лет! Полностью завершить улицу планируем к августу", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
В частности, будет обновлено уличное освещение, протянуты кабельные линии, изменения коснутся и организации дорожного движения в Луганске. Пасечник добавил, что на месте 30 старых остановок общественного транспорта установят новые, будут обустроены детские и спортивные площадки. Инженерные сети, водоводы, которые не менялись со времен СССР, будут полностью заменены.
Врио главы ЛНР отметил, что город планируется реконструировать полностью в течение 4-5 лет.
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаСоветскийЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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