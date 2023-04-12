https://ria.ru/20230412/lugansk-1864885201.html

В Луганске реконструируют центральную улицу

В Луганске реконструируют центральную улицу - РИА Новости, 12.04.2023

В Луганске реконструируют центральную улицу

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что улица Советская, центральная улица Луганска, будет полностью реконструирована, работы будут завершены к августу 2023 РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:43

2023-04-12T18:43

2023-04-12T18:47

луганск

луганская народная республика

советский

леонид пасечник

россия

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что улица Советская, центральная улица Луганска, будет полностью реконструирована, работы будут завершены к августу 2023 года. В частности, будет обновлено уличное освещение, протянуты кабельные линии, изменения коснутся и организации дорожного движения в Луганске. Пасечник добавил, что на месте 30 старых остановок общественного транспорта установят новые, будут обустроены детские и спортивные площадки. Инженерные сети, водоводы, которые не менялись со времен СССР, будут полностью заменены. Врио главы ЛНР отметил, что город планируется реконструировать полностью в течение 4-5 лет.

https://ria.ru/20230412/evrosoyuz-1864884547.html

луганск

луганская народная республика

советский

россия

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луганск, луганская народная республика, советский , леонид пасечник, россия