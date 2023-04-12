https://ria.ru/20230412/lenta-1864807387.html

КС Молдавии разъяснил ситуацию вокруг законности Георгиевской ленты

КС Молдавии разъяснил ситуацию вокруг законности Георгиевской ленты - РИА Новости, 12.04.2023

КС Молдавии разъяснил ситуацию вокруг законности Георгиевской ленты

Конституционный суд Молдавии не восстановил право граждан на ношение Георгиевской ленты, а лишь прояснил, что правоохранительные органы должны доказать ее... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:36

2023-04-12T15:36

2023-04-12T15:36

в мире

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии не восстановил право граждан на ношение Георгиевской ленты, а лишь прояснил, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях, чтобы применить наказания, отмечает пресс-служба КС. Накануне КС Молдавии постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений. Решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами. "Суд не "восстанавливал", не "узаконивал" ношение черно-оранжевой ленты и символики... Суд постановил, что для наказания лица должно быть установлено, что символ использовался с целью оправдания или прославления действий военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте КС. Суд констатировал, что в действующем законодательстве не прописано, в каком случае сотрудники полиции могут применять наказание. "Государственные органы должны проверить контекст, в котором использовался символ. Как только будет установлено преследование законной цели применения санкции, суды должны применить наказание, соразмерное тяжести деяния", - отмечается в объяснении суда. При этом в КС отметили, что парламент страны может принять дополнительные законы, чтобы обеспечить возможность анализа конкретных обстоятельств каждого случая использования данной символики. Также законодатели должны прописать, когда использование этих символов разрешено и в каких случаях должны последовать санкции. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале спецоперации на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы СВО. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html

https://ria.ru/20221105/pamyatnik-1829380485.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), георгиевская ленточка