https://ria.ru/20230412/lebedi-1864721860.html
На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди
На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди - РИА Новости, 12.04.2023
На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди
Лебеди вновь прилетели для гнездования на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:50
2023-04-12T11:50
2023-04-12T12:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Лебеди вновь прилетели для гнездования на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, сообщает дирекция КЗС. "В регионе установилась солнечная и теплая погода, быстро прогреваются воды Финского залива. В свой дом на Комплекс защитных сооружений возвращаются представители различных видов птиц. Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживилась благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны", — сообщает дирекция в своем Telegram-канале. Отмечается, что скоро на дамбу прилетят полярные крачки. "С каждым годом комплекс принимает все большие по численности колонии различных видов перелетных птиц. Здесь, в безопасности, пернатые обустраивают свои гнезда и выводят потомство, которое в будущем также выберет своим домом Комплекс защитных сооружений", — говорится в сообщении. Дирекция КЗС в сезон размножения птиц приостанавливает производство механизированных работ в местах гнездования. Работы с привлечением тяжелой техники и осмотры территории переносятся на более позднее время. В состав комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель.
https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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животные, финский залив, санкт-петербург, россия, общество, природа
Хорошие новости, Животные, Финский залив, Санкт-Петербург, Россия, Общество, природа
На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди
Лебеди вновь прилетели для гнездования на дамбу в Финском заливе в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости.
Лебеди вновь прилетели для гнездования на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, сообщает
дирекция КЗС.
"В регионе установилась солнечная и теплая погода, быстро прогреваются воды Финского залива. В свой дом на Комплекс защитных сооружений возвращаются представители различных видов птиц. Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживилась благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны", — сообщает дирекция в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что скоро на дамбу прилетят полярные крачки.
"С каждым годом комплекс принимает все большие по численности колонии различных видов перелетных птиц. Здесь, в безопасности, пернатые обустраивают свои гнезда и выводят потомство, которое в будущем также выберет своим домом Комплекс защитных сооружений", — говорится в сообщении.
Дирекция КЗС в сезон размножения птиц приостанавливает производство механизированных работ в местах гнездования. Работы с привлечением тяжелой техники и осмотры территории переносятся на более позднее время.
В состав комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель.
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