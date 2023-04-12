https://ria.ru/20230412/lebedi-1864721860.html

На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди

На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди - РИА Новости, 12.04.2023

На дамбу в Финском заливе прилетели для гнездования лебеди

Лебеди вновь прилетели для гнездования на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:50

2023-04-12T11:50

2023-04-12T12:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Лебеди вновь прилетели для гнездования на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, сообщает дирекция КЗС. "В регионе установилась солнечная и теплая погода, быстро прогреваются воды Финского залива. В свой дом на Комплекс защитных сооружений возвращаются представители различных видов птиц. Дамбы Д-2, Д-6 и Д-7 заметно оживилась благодаря прилету новых сотен пернатых. На оттаявшие участки мелководья вблизи дамбы Д-6 вернулись водоплавающие: утки, чайки и лебеди-шипуны", — сообщает дирекция в своем Telegram-канале. Отмечается, что скоро на дамбу прилетят полярные крачки. "С каждым годом комплекс принимает все большие по численности колонии различных видов перелетных птиц. Здесь, в безопасности, пернатые обустраивают свои гнезда и выводят потомство, которое в будущем также выберет своим домом Комплекс защитных сооружений", — говорится в сообщении. Дирекция КЗС в сезон размножения птиц приостанавливает производство механизированных работ в местах гнездования. Работы с привлечением тяжелой техники и осмотры территории переносятся на более позднее время. В состав комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель.

https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, финский залив, санкт-петербург, россия, общество, природа