https://ria.ru/20230412/latinitsa-1864779685.html
Президент Казахстана поручил продумать вопрос перехода на латиницу
Президент Казахстана поручил продумать вопрос перехода на латиницу - РИА Новости, 12.04.2023
Президент Казахстана поручил продумать вопрос перехода на латиницу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поручил научному сообществу тщательно продумать вопрос перевода алфавита казахского языка на латиницу. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:19
2023-04-12T14:19
2023-04-12T14:19
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 12 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поручил научному сообществу тщательно продумать вопрос перевода алфавита казахского языка на латиницу. Как сообщила пресс-служба Токаева, в среду под его председательством состоялось первое заседание национального совета по науке и технологиям. "Еще один очень актуальный вопрос, волнующий все общество, – перевод казахского языка на латинскую графику. Я не раз подчеркивал, что мы, в первую очередь, должны воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу", - приводит пресс-служба слова Токаева. При этом глава государства отметил, что допущено много грубых ошибок в стремлении как можно скорее решить эту задачу. "К примеру, билборды, написанные латинскими буквами, – это не казахский язык, прямо скажем, это тексты, чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством академии наук", - сказал президент. Казахстанский лидер считает, что "важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки". "Мы не имеем права повторять ошибки… Поэтому предлагаю нашим ученым тщательно изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение", - подчеркнул Токаев. В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан), русского языка и других языков". В октябре 2019 года президент Казахстана Токаев заявил, что утвержденный алфавит для перехода на латиницу имеет недостатки и его нужно усовершенствовать. В январе 2021 года прошло заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. По итогам заседания сообщалось, что усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. По последней информации, поэтапный переход на новый алфавит планировался с 2023 года по 2031 год.
https://ria.ru/20230217/petitsiya-1852769023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана поручил продумать вопрос перехода на латиницу
Президент Казахстана Токаев вновь поручил тщательно продумать вопрос перехода на латиницу
АСТАНА, 12 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поручил научному сообществу тщательно продумать вопрос перевода алфавита казахского языка на латиницу.
Как сообщила пресс-служба Токаева, в среду под его председательством состоялось первое заседание национального совета по науке и технологиям.
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"Еще один очень актуальный вопрос, волнующий все общество, – перевод казахского языка на латинскую графику. Я не раз подчеркивал, что мы, в первую очередь, должны воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу", - приводит пресс-служба слова Токаева.
При этом глава государства отметил, что допущено много грубых ошибок в стремлении как можно скорее решить эту задачу. "К примеру, билборды, написанные латинскими буквами, – это не казахский язык, прямо скажем, это тексты, чуждые природе нашего языка. Поэтому данную работу следует продолжить под руководством академии наук", - сказал президент.
Казахстанский лидер считает, что "важно все тщательно взвесить, здесь нельзя допускать спешки". "Мы не имеем права повторять ошибки… Поэтому предлагаю нашим ученым тщательно изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение", - подчеркнул Токаев.
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В октябре 2017 года занимавший тогда должность президента страны Нурсултан Назарбаев
подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных (граждан), русского языка и других языков". В октябре 2019 года президент Казахстана Токаев заявил, что утвержденный алфавит для перехода на латиницу имеет недостатки и его нужно усовершенствовать.
В январе 2021 года прошло заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. По итогам заседания сообщалось, что усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. По последней информации, поэтапный переход на новый алфавит планировался с 2023 года по 2031 год.
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