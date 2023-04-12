https://ria.ru/20230412/kurchatovskiy_institut-1864264583.html

Российский научный центр "Курчатовский институт"

Российский научный центр "Курчатовский институт" - РИА Новости, 12.04.2023

Российский научный центр "Курчатовский институт"

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" – крупнейший в России многопрофильный научно-исследовательский центр, один из ведущих научных... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:17

2023-04-12T01:17

2023-04-12T01:17

справки

россия

курчатовский институт

игорь курчатов

анатолий александров (ректор)

абрам иоффе

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Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" – крупнейший в России многопрофильный научно-исследовательский центр, один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. Он сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений науки и промышленности. История Курчатовского института началась с создания в самый разгар Великой Отечественной войны (1941-1945) на окраине Москвы лаборатории, давшей старт советскому атомному проекту. Несмотря на колоссальное напряжение всех сил и средств на фронтах военных действий, советское руководство прислушалось к мнению ученых и данным разведки о проведении в Великобритании, Германии и США работ по созданию бомбы невиданной разрушительной силы и возобновило исследования по ядерной тематике, прерванные войной. 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР издал распоряжение "Об организации работ по урану", 11 февраля 1943 года принял постановление № 2872, в котором были сформулированы задачи по решению урановой проблемы – разработке и созданию ядерного оружия в стране. Ответственным за создание урановой бомбы был назначен профессор Ленинградского физико-технического института (ныне – Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН) Игорь Курчатов. 12 апреля 1943 года было подписано распоряжение по Академии наук СССР (АН СССР) № 121 об организации под руководством Курчатова Лаборатории №2, основной задачей которой являлось создание ядерного оружия. Этот день считается официальной датой рождения Курчатовского института. В 1949 году Лаборатория № 2 была переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР, в 1956 году – в Институт атомной энергии Министерства среднего машиностроения СССР. В 1960 году институту было присвоено имя Курчатова. В 1991 году институт получил статус Российского научного центра (РНЦ). После создания в 1943 году Лаборатория №2, получившая 5 февраля 1944 года права института, около года размещалась во временно выделенном ей помещении в Пыжевском переулке, а с весны 1944 года стала работать на новой обширной территории на северо-западной окраине Москвы. Игорю Курчатову были предоставлены широкие полномочия по привлечению институтов, конструкторских бюро и заводов, необходимых специалистов из действующей армии или с военных заводов. Он собрал вокруг себя лучшие научные силы страны. К проблеме с самого начала были подключены выдающиеся физики, математики, способные молодые ученые, технологи и конструкторы. Основу коллектива при его создании составили физики, работавшие в Ленинградском физико-техническом институте – ученики академика Абрама Иоффе. К концу 1944 года общее число сотрудников Лаборатории № 2, включая ученых, лаборантов, водителей и кочегара, составляло всего 100 человек. Для выполнения поставленной перед Лабораторией №2 задачи необходимо было создать ядерный заряд. Получить из урана ядерную взрывчатку можно было либо в результате выделения изотопа урана-235, либо путем наработки не существующего в природе элемента – плутония. Эти технологии предстояло сначала продумать и просчитать, а затем отработать на практике: построить циклотрон для наработки начального количества плутония, сконструировать и запустить не только сам ядерный реактор, но и производство сырья для его работы. И сделать это нужно было как можно быстрее, так что исследования велись параллельно по нескольким направлениям. Коллектив Лаборатории № 2 разделился на группы, каждая из которых отвечала за свой фронт работ. Уже в 1944 году в Лаборатории № 2 был построен и введен в действие циклотрон, позволивший, облучая нейтронами уран, накопить индикаторные количества нового плутония – основного металла для ядерного заряда. Это дало возможность начать изучение его ядерных и химических свойств и даже выработать первые рекомендации по промышленной технологии отделения плутония от урана и осколков деления.В декабре 1946 года в Лаборатории № 2 под руководством Курчатова был выполнен пуск первого в Евразии исследовательского уран-графитового реактора Ф-1 ("Физически первый") и осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция. Исследования, проводимые на этом реакторе, подтвердили возможность наработки плутония, что ускорило работы по вводу в работу первого промышленного реактора (реактор "А") на Урале, к проектированию которого в Лаборатории № 2 приступили еще в 1944 году. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске был произведен взрыв первого советского ядерного заряда (атомной бомбы РДС-1). Таким образом, под научным руководством Игоря Курчатова был создан ядерный щит страны. В процессе разработки атомной бомбы обнаружилась принципиальная возможность осуществления взрывного синтеза легких элементов, получившего названия водородной (термоядерной) бомбы. Работы по ее созданию по поручению правительства СССР продолжились под руководством Игоря Курчатова. 12 августа 1953 года СССР объявил о проведенном испытании первой в мире транспортабельной водородной бомбы. После этого научная направленность работ Лаборатории начала изменяться от проблем ядерного оружия к более широкому спектру исследований по многим вопросам атомной науки и техники. Сотрудники Лаборатории провели предварительные расчеты и проектные проработки реактора для первой в мире атомной электростанции, которая была пущена 27 июня 1954 года под руководством Курчатова и его заместителя Анатолия Александрова в Обнинске на базе Физико-энергетического института (ныне Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского). Это была первая промышленная АЭС, включенная в энергосистему страны, и день ее запуска по праву считается днем рождения атомной энергетики. В начале 1950-х годов по инициативе Курчатова и Александрова в институте начались работы по созданию судовых атомных энергетических установок. В 1958 году в СССР была спущена на воду первая советская атомная подводная лодка (с 1962 года носила имя "Ленинский комсомол"), а в 1959 году – первый в мире атомный ледокол "Ленин". С начала 1960-х годов в Институте значительно расширился объем исследований и разработок по применению атомной энергии для космических целей, летательных аппаратов, созданию высокотемпературных источников атомной энергии, в том числе использующих различные способы прямого преобразования атомной энергии в электрическую. Разработанные в институте первые электрореактивные двигатели – импульсные плазменные – были испытаны в космосе в 1964 году на спутнике "Зонд-2", а позже ионные двигатели – на спутнике "Метеор". В 1950-е годы по инициативе Игоря Курчатова в институте начались исследования по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. В 1958 году в Институте атомной энергии была построена первая в мире экспериментальная термоядерная установка с "ловушкой" из магнитного поля, которая получила название "токамак" (тороидальная камера с магнитной катушкой), а в 1975 году сдана в эксплуатацию крупная термоядерная установка Т-10. В 1979 году в Курчатовском институте был создан первый в мире токамак Т-7 со сверхпроводящими обмотками на основе ниобий-титанового сплава, а в 1988 году вошел в строй сверхпроводящий токамак Т-15, крупнейший в стране.C середины 1960-х годов институт осуществляет научное обеспечение эксплуатации действующих атомных реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации установок и научное руководство разработкой реакторов и ядерных энергетических установок новых поколений. В 1980-е годы благодаря активному развитию информационных технологий в институте были заложены основы отечественного интернета. В 1999 году в Курчатовском институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском пространстве специализированный источник синхротронного излучения.С середины 2000-х годов началось активное развитие нанотехнологий. В 2009 году в институте создан первый в мире центр конвергентных наук и технологий – Курчатовский комплекс НБИКС-природоподобных технологий, ориентированный на междисциплинарные исследования и разработки. В комплексе проводятся исследования в области нано-, био-, информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий, с использованием рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений.Экспериментальной основой комплекса являются уникальные мегаустановки – источник синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов", источник нейтронов на базе реактора ИР-8 и Ресурсные центры. 28 апреля 2008 года президент РФ подписал указ "О пилотном проекте по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на базе Российского научного центра "Курчатовский институт" для ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов, по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ: "Индустрия наносистем и материалов" и "Энергетика и энергосбережение", осуществления координации научной деятельности по реализации президентской инициативы "Стратегия развития наноиндустрии", выработки принципов построения и функционирования национальных исследовательских центров. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 220 "О национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" были определены особенности создания, правового положения и порядок финансового обеспечения НИЦ "Курчатовский институт". Распоряжением правительства РФ от 14 декабря 2009 года Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" был отнесен к ведению правительства РФ. Основатель и первый директор (2010-2015), с 2015 года – президент НИЦ "Курчатовский институт" – доктор физико-математических наук Михаил Ковальчук. С сентября 2021 года директором НИЦ "Курчатовский институт" является Марат Камболов. Под эгидой НИЦ "Курчатовский институт" была объединена значительная часть научного потенциала страны в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, информационных технологий, биологии и генетики – 14 институтов. У Национального исследовательского центра есть четыре филиала – в Ялте (Крым), Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях. В марте 2023 года в Минске (Белоруссия) открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями. Российская академия наук и НИЦ "Курчатовский институт" в 2023 году договорились о том, что институт будет осуществлять научную деятельность при научно-методическом руководстве РАН. Со дня основания в Курчатовском институте применяется междисциплинарный подход, нацеленный на полный цикл: от фундаментальных исследований до конечных технологий. Сегодня НИЦ "Курчатовский институт" обладает уникальной исследовательско-технологической базой, осуществляет исследования и разработки по широкому спектру направлений современной науки и технологий: от энергетики, конвергентных НБИКС-технологий и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, курчатовский институт, игорь курчатов, анатолий александров (ректор), абрам иоффе