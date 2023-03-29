https://ria.ru/20230329/predstavitelstvo-1861652023.html

Представительство Курчатовского института открыто в Минске

Представительство Курчатовского института открыто в Минске - РИА Новости, 29.03.2023

Представительство Курчатовского института открыто в Минске

В Белоруссии открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями, заявил президент данного института Михаил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

2023-03-29T17:35

союзное государство

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МИНСК, 29 мар - РИА Новости. В Белоруссии открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями, заявил президент данного института Михаил Ковальчук. Церемония открытия состоялась в среду в Минске. Соорганизаторами открытия выступили Академии наук России и Белоруссии и постоянный комитет Союзного государства. "Здесь будет около шести лабораторий. Они отражают приоритеты стратегии научно-технологической работы, сформулированные в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, совпадают в значительной мере с приоритетами республики Беларусь", - сказал Ковальчук журналистам перед открытием. В соответствии с сильными сторонами белорусской науки, в качестве приоритетных направлений работы представительства Курчатовского института в Минске выбраны: микроэлектроника, сельское хозяйство и генетическая селекция, материаловедение, ядерные технологии. "Еще речь идет о когнитивных и социокультурных исследованиях. Это сегодня крайне важные вещи, в том числе с учетом воздействия цифровой сферы на психику. Плюс изучение исторического материала, что важно с учетом глубоких исторических традиций Беларуси и восстановления исторической правды", - рассказал руководитель Курчатовского института. В свою очередь, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал открытие представительства института знаковым подтверждением "союзничества, масштаба и углубления тех отношений, которые определяют наши лидеры". Госсекретарь в этой связи подчеркнул важность подписанного недавно межправительственного соглашения о научном и инновационном сотрудничестве.

https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html

https://ria.ru/20230329/tekhnologii-1861568010.html

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россия

минск

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев, михаил ковальчук, курчатовский институт