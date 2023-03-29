https://ria.ru/20230329/predstavitelstvo-1861652023.html
Представительство Курчатовского института открыто в Минске
Представительство Курчатовского института открыто в Минске - РИА Новости, 29.03.2023
Представительство Курчатовского института открыто в Минске
В Белоруссии открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями, заявил президент данного института Михаил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:35
2023-03-29T17:35
2023-03-29T17:35
союзное государство
белоруссия
россия
минск
дмитрий мезенцев
михаил ковальчук
курчатовский институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653187_0:88:1149:734_1920x0_80_0_0_4d0666f0ebdda862136b9d4e140e92aa.jpg
МИНСК, 29 мар - РИА Новости. В Белоруссии открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями, заявил президент данного института Михаил Ковальчук. Церемония открытия состоялась в среду в Минске. Соорганизаторами открытия выступили Академии наук России и Белоруссии и постоянный комитет Союзного государства. "Здесь будет около шести лабораторий. Они отражают приоритеты стратегии научно-технологической работы, сформулированные в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, совпадают в значительной мере с приоритетами республики Беларусь", - сказал Ковальчук журналистам перед открытием. В соответствии с сильными сторонами белорусской науки, в качестве приоритетных направлений работы представительства Курчатовского института в Минске выбраны: микроэлектроника, сельское хозяйство и генетическая селекция, материаловедение, ядерные технологии. "Еще речь идет о когнитивных и социокультурных исследованиях. Это сегодня крайне важные вещи, в том числе с учетом воздействия цифровой сферы на психику. Плюс изучение исторического материала, что важно с учетом глубоких исторических традиций Беларуси и восстановления исторической правды", - рассказал руководитель Курчатовского института. В свою очередь, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал открытие представительства института знаковым подтверждением "союзничества, масштаба и углубления тех отношений, которые определяют наши лидеры". Госсекретарь в этой связи подчеркнул важность подписанного недавно межправительственного соглашения о научном и инновационном сотрудничестве.
https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html
https://ria.ru/20230329/tekhnologii-1861568010.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861653187_96:0:1079:737_1920x0_80_0_0_388418b082326e1df1c59310446fabc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев, михаил ковальчук, курчатовский институт
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Минск, Дмитрий Мезенцев, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
МИНСК, 29 мар - РИА Новости. В Белоруссии открылось представительство Курчатовского института с шестью научно-исследовательскими лабораториями, заявил президент данного института Михаил Ковальчук.
Церемония открытия состоялась в среду в Минске. Соорганизаторами открытия выступили Академии наук России
и Белоруссии и постоянный комитет Союзного государства.
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
"Здесь будет около шести лабораторий. Они отражают приоритеты стратегии научно-технологической работы, сформулированные в соответствии с поручениями президента Российской Федерации, совпадают в значительной мере с приоритетами республики Беларусь", - сказал Ковальчук журналистам перед открытием.
В соответствии с сильными сторонами белорусской науки, в качестве приоритетных направлений работы представительства Курчатовского института в Минске выбраны: микроэлектроника, сельское хозяйство и генетическая селекция, материаловедение, ядерные технологии.
"Еще речь идет о когнитивных и социокультурных исследованиях. Это сегодня крайне важные вещи, в том числе с учетом воздействия цифровой сферы на психику. Плюс изучение исторического материала, что важно с учетом глубоких исторических традиций Беларуси и восстановления исторической правды", - рассказал руководитель Курчатовского института.
Грызлов: высокие технологии — фундамент экономики Союзного государства
В свою очередь, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
назвал открытие представительства института знаковым подтверждением "союзничества, масштаба и углубления тех отношений, которые определяют наши лидеры".
Госсекретарь в этой связи подчеркнул важность подписанного недавно межправительственного соглашения о научном и инновационном сотрудничестве.