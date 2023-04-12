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Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2023

Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР

Украинские войска накапливают технику и живую силу на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:35

2023-04-12T07:35

2023-04-12T07:35

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

луганская народная республика

киев

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают технику и живую силу на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника. Развернуты полевые кухни, а также палатки для проживания личного состава", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что, по предварительным оценкам, численность личного состава составляет около трех батальонно-тактических групп.

https://ria.ru/20230412/saldo-1864652969.html

харьковская область

луганская народная республика

киев

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безопасность, харьковская область, луганская народная республика, киев, андрей марочко