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Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.04.2023
Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Украинские войска накапливают технику и живую силу на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:35
2023-04-12T07:35
2023-04-12T07:35
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
киев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска накапливают технику и живую силу на купянском направлении в районе села Кисловка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника. Развернуты полевые кухни, а также палатки для проживания личного состава", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что, по предварительным оценкам, численность личного состава составляет около трех батальонно-тактических групп.
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безопасность, харьковская область, луганская народная республика, киев, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Киев, Андрей Марочко
Киев накапливает силы на Купянском направлении, заявили в ЛНР
Марочко заявил, что Киев накапливает технику и живую силу на Купянском направлении