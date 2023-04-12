https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html

Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос

Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос - РИА Новости, 12.04.2023

Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос

Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос и готовится к созданию новой орбитальной станции, а также изучению планет и глубин... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:20

2023-04-12T01:20

2023-04-12T01:27

космос - риа наука

земля

россия

луна

олег кононенко

юрий гагарин (космонавт)

юрий борисов (роскосмос)

российская академия наук

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос и готовится к созданию новой орбитальной станции, а также изучению планет и глубин Солнечной системы с помощью автоматических станций и телескопов. День космонавтики отмечается в мире 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет. Переход на другую орбиту Как ранее сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, в праздничный день он собирается пойти в правительство и к президенту РФ Владимиру Путину доказывать необходимость создания Российской орбитальной станции (РОС). С собой он намеревается взять исчерпывающие материалы, чтобы объяснить ее актуальность. Ранее сообщалось, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" завершит эскизное проектирование РОС к концу 2023 года. В то же время запуск первого модуля станции будет возможен в 2028 году. Его изготовят из Научно-энергетического модуля (НЭМ), который сначала хотели ввести в состав Международной космической станции, но потом отказались от данной идеи. Первый экипаж также сможет отправиться на РОС в 2028 году. В ходе первого этапа к НЭМ присоединят еще два модуля - Узловой и Шлюзовой. На втором этапе, который начнётся в 2030 году, к ним добавят Целевой и производственный модули. Пуски всех модулей и полеты на станцию будут проходить с космодрома Восточный, а не с Байконура, как сейчас на МКС. Кроме того, новую станцию, в отличие от существующей сейчас Международной, разместят на высокоширотной орбите с наклонением 97 градусов, а не на 51,6 градуса. С одной стороны, это позволит лучше просматривать с борта станции территория РФ, а с другой стороны, повысит радиационные риски для экипажа. Как рассказал директор Института медико-биологических проблем, для того, чтобы лучше понять все факторы, действующие на живые организмы на этой орбите, РФ запустит до начала развертывания станции биоспутник "Бион-М" №2. Само же изучение влияния галактического излучения на таком наклонении орбиты, по его словам, даст возможность, разработки систем обеспечения перспективных межпланетных полетов. Незадолго до праздничной даты "Роскосмос" сообщил, что направил в правительство РФ предложения по продлению срока эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно. Решение о продлении работы станции до 2030 года уже приняли все остальные партнеры по проекту. Новые космонавты Обновляется и российский отряд космонавтов. Командир отряда Олег Кононенко рассказал РИА Новости, что покинувшие его в последние три года несколько опытных космонавтов, совершившие по 2-3 полета, ушли не по своему желанию, а из-за того, что не прошли медкомиссию. В мае-июне 2023 года, после прохождения госэкзамена статус космонавта-испытателя получат четверо кандидатов в космонавты, которые были отобраны в 2021 году. Кроме того, в этом году стартует новый отбор. До конца года в Центре подготовки планируют отобрать до шести кандидатов и, как сообщил Кононенко, надеются, что половина из них будут девушками. Начальник лаборатории отдела физической подготовки ЦПК имени Гагарина Евгений Шемчук рассказал, что требования к уровню физподготовки будущих кандидатов не слишком высокие – их может выполнить каждый, кто регулярно занимается спортом. Основные требуемые качества - выносливость, сила и скорость. Курс на луну Ждёт своего начала и российская лунная программа. В июле 2023 года к естественному спутнику Земли должна стартовать первая за почти 50 лет отечественная автоматическая станция "Луна-25". Она впервые в истории сядет в полярной области Луны и займется изучением подповерхностного льда. В 2026-2027 годах запланированы запуски "Луны-26" и "Луны-27" - орбитального аппарата для глобальной разведки луны и посадочной станции, которая прилунится в район строительства будущей лунной станции и будет исследовать полярную вечную мерзлоту естественного спутника Земли. После этого планируется запуск "Луны-28" с беспилотным взлётно-посадочным модулем лунного корабля, с помощью которого на Землю будет доставлен полярный реголит, а затем начнется переход к пилотируемой программе. Не теряют своего интереса российские учёные и к Венере. Как рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович, аванпроект автоматической станции "Венера-Д" уже сдан, а в конце 2023 – начале 2024 годов начнётся эскизное проектирование миссии. Запуск "Венеры-Д" намечен на 2029 год. С ее помощью ученые попробуют объяснить природу парникового эффекта, который разогрел поверхность соседки Земли до 500 градусов Цельсия, а также то, что атмосфера на верхней границе облачного слоя вращается в 60 раз быстрее поверхности. Также планируются исследования того, как Венера взаимодействует с солнечным ветром, почему отсутствует собственное магнитное поле Венеры, было ли оно в прошлом. Кроме того, на "Венере-Д" будут установлены тонкие химические анализаторы, чтобы отслеживать редкие газовые компоненты в атмосфере Венеры, которые могли бы свидетельствовать о недавней тектонической и вулканической активности планеты. Также российские учёные заявляли о желании в 2031 и 2034 году провести ещё две миссии на Венеру и в рамках последней попробовать доставить на Землю грунт оттуда. В то же время, как сообщил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый, вряд ли удастся в будущем использовать российские приборы, которые были установлены на европейском марсианском ровере проекта ExoMars. После демонтажа придет в негодность и европейское оборудование, которое сейчас стоит на российской посадочной платформе. Ранее запланированный на 2022 год запуск второго этапа программы ExoMars был отменён из-за отказа Европейского космического агентства от сотрудничества после начала российской специальной военной операции на Украине. В далеких галактиках Продолжает свою работу космическая обсерватория "Спектр-РГ", пусть и с отключенным (также после начала СВО) немецким телескопом eROSITA. Единственным рабочим инструментом на ней остается российский телескоп ART-XC, работающий в более жестком диапазоне энергий. Обсерватория успела провести четыре полных обзора всего неба (из запланированных восьми), прежде чем был отключен немецкий телескоп. После этого программа была пересмотрена и "Спектр-РГ" досрочно приступил к изучению наиболее интересных участков неба. Следующий на очереди "Спектр" - ультрафиолетовый телескоп "Спектр-УФ", который ученые называют "российским Хабблом". Научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов заявил, что контракт на его создание и запуск в конце 2028 года будет подписан в самое ближайшее время. Обсерватория будет исследовать взрывные процессы в галактиках и звездных объектах, а также рождение звезд и планетных систем. Кроме того, с помощью "Спектра-УФ" планируется изучить процессы, происходящие в атмосферах планет, в кометах и других телах Солнечной системы, а также провести наблюдения уже открытых экзопланет с целью изучения их атмосфер и обнаружения биомаркеров, то есть признаков жизни. Различные предприятия ракетно-космической отрасли и культурные учреждения, связанные с космонавтикой, представляют к годовщине первого полета человека в космос специальные программы и мероприятия. Одним из самых ожидаемых в 2023 году стала премьера снятого на орбите художественного фильма "Вызов", которая пройдет 12 апреля в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

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https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html

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https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html

https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html

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космос - риа наука, земля, россия, луна, олег кононенко, юрий гагарин (космонавт), юрий борисов (роскосмос), российская академия наук, центр подготовки космонавтов, спектр-рг, общество