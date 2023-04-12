https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html

Матвиенко призвала привлекать частный сектор в освоении космоса

Матвиенко призвала привлекать частный сектор в освоении космоса - РИА Новости, 12.04.2023

Матвиенко призвала привлекать частный сектор в освоении космоса

Частно-государственное партнерство нужно развивать в космической отрасли России и дорабатывать законодательство в этой сфере, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:54

2023-04-12T00:54

2023-04-12T00:54

наука

космос - риа наука

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

технологии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Частно-государственное партнерство нужно развивать в космической отрасли России и дорабатывать законодательство в этой сфере, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Необходимость укрепления наших позиций в индустрии требует от государства решения целого комплекса задач, развития большого числа отраслей науки, техники, промышленности. Что, в свою очередь, даст эффект "цепной реакции" роста по этим направлениям, обеспечит технологический суверенитет страны, интеллектуальное развитие. Поэтому, считаю, взгляд на космическую сферу как преимущественно "берущую", а не "дающую", в корне ошибочен", - написала сенатор в своем блоге на сайте СФ в День космонавтики. При этом политик считает, что более успешная реализация проектов в отрасли напрямую зависит от того, сможем ли мы привлечь значительные инвестиции. Она полагает необходимым заложить в законодательство возможности для его быстрой адаптации под требования времени. "Уверена, нам не стоит стесняться перенимать и опыт Запада, если он демонстрирует свою эффективность, позволяет добиваться все новых результатов. Также, на мой взгляд, важно обеспечить для частных космических инициатив зеленый коридор на всех этапах согласования – чтобы исполнительные и контролирующие органы не тормозили их, а помогали", - написала законодатель. Со своей стороны, Совет Федерации готов обеспечить рассмотрение профильных законов в приоритетном режиме. В условиях жесткой конкуренции цена промедления особенно высока, подчеркнула спикер. Обратила внимание Матвиенко и на кадровый вопрос. По ее словам, за прошедшие десятилетия нами накоплен огромный опыт, проделана, без преувеличения, титаническая работа. Выстроенная усилиями многих поколений ученых, инженеров, рабочих отечественная космическая отрасль сегодня нуждается в новых молодых энтузиастах, специалистах высочайшего класса. "Пока же – надо признать – нам не удается вернуть престиж профессии. Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях. Трудно ожидать прорыва при окладе инженера, сопоставимом с окладом кассира в магазине. А ведь это - интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать. Те, кто занимаются космическими разработками сегодня, - настоящие романтики, герои, и я благодарю их за верность делу, идеалам", - написала Матвиенко.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html

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космос - риа наука, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, технологии