https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России

Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России - РИА Новости, 12.04.2023

Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:04

2023-04-12T01:04

2023-04-12T01:04

справки

юрий гагарин (космонавт)

герман титов

сергей королев

центр управления полетами

ссср

россия

день космонавтики

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12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский. Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы. Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда Международная космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж. Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух Центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас). Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей – европейского "Колумбус" и японского "Кибо" – контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (Цукуба, Япония). Длительное функционирование МКС стало убедительным примером эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космического пространства. МКС стала одним из символов нашего времени и форпостом человечества в космосе. За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали 600 человек из около 40 стран мира. С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Правительство СССР поддержало инициативу, и 9 апреля 1962 года был подписан указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики. В Российской Федерации День космонавтики отмечается в качестве памятной даты согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России". В День космонавтики чествуют конструкторов, ученых, инженеров, рабочих, летчиков-космонавтов – всех тех, кто трудится в космической индустрии, кто испытывает космическую технику, дежурит у пультов в Центре управления полетом и в командно-измерительном комплексе, принимает, обрабатывает и хранит научную космическую документацию, поступающую с бортов космических кораблей и орбитальных станций. Во всем мире 12 апреля сначала стали праздновать Всемирный день авиации и космонавтики (согласно протоколу (пункт 17) 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года, и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года, по представлению Федерации авиационного спорта СССР).Спустя почти полвека, 7 апреля 2011 года, по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос (International Day of Human Space Flight) по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН. ГА ООН выразила глубокую убежденность в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами. Космическая наука и техника на протяжении многих лет помогают человечеству решать проблемы, связанные, в частности, с изменением климата, продовольственной безопасностью, глобальным здравоохранением и гуманитарной помощью. Празднование Международного дня полета человека в космос напоминает об общности человечества и о необходимости работать сообща для успешного решения общих проблем. 12 апреля во многих странах мира с 2001 года проводится акция-мероприятие "Юрьева ночь" (Yuri’s Night), названная так в честь Юрия Гагарина. Ее инициатором был Консультативный совет представителей космического поколения (США). Она посвящена двум событиям: первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе "Спейс шаттл" (12 апреля 1981 года, США). Цель "Юрьевой ночи" – повысить публичный интерес к исследованию космоса и вдохновить новые поколения на исследование космического пространства. В России устраиваются сотни мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Они проходят как онлайн, так и оффлайн в планетариях и космических музеях страны, улицы городов украшаются космической символикой, проводятся также тематические выставки, фестивали и шоу.С 2019 года в День космонавтики проходит акция "Всероссийский космический диктант", направленная на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. С 2021 года мероприятие проводится в виде телемоста центральной площадки с региональными и охватывает более полумиллиона участников.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, юрий гагарин (космонавт), герман титов, сергей королев, центр управления полетами, ссср, россия, день космонавтики, космос