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Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность - РИА Новости, 12.04.2023
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11:32 12.04.2023 (обновлено: 12:41 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность - РИА Новости, 12.04.2023
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность
Китай требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:32
2023-04-12T12:41
в мире
китай
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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Так он прокомментировал одобрение Госдумой доклада по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.Специальная комиссия российского парламента начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять распространением эпидемий.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html
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в мире, китай, сша, украина, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Китай, США, Украина, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность

В МИД КНР вновь призвали США разъяснить свою биологическую деятельность в других странах

© AP Photo / Ng Han GuanПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«
"Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы США добросовестно выполняли свои международные обязательства, предоставили исчерпывающие разъяснения по всей своей военно-биологической деятельности внутри страны и за рубежом", — сказал дипломат.
Так он прокомментировал одобрение Госдумой доклада по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Специальная комиссия российского парламента начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять распространением эпидемий.
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Вчера, 11:28
 
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