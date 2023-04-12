https://ria.ru/20230412/kitay-1864712761.html

Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность

Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность - РИА Новости, 12.04.2023

Власти Китая призвали США разъяснить военно-биологическую деятельность

Китай требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:32

2023-04-12T11:32

2023-04-12T12:41

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ПЕКИН, 12 апр — РИА Новости. Китай требует от США разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Так он прокомментировал одобрение Госдумой доклада по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.Специальная комиссия российского парламента начала работу год назад, 22 марта был утвержден итоговый доклад. Как заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам управлять распространением эпидемий.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html

китай

сша

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, украина, совет федерации рф, госдума рф