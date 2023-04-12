Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел ангиной в тюрьме
© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва.
"Касем заболел в тюрьме. По данным друзей Марата, у него ангина", — говорится в публикации.
Сообщается, что несколько дней у журналиста держалась высокая температура, он принимал антибиотики.
"Сейчас чувствует себя уже лучше, но боль в горле до конца не прошла", — уточняет издание.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.