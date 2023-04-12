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Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме - РИА Новости, 12.04.2023
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16:54 12.04.2023 (обновлено: 17:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kasem-1864847960.html
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме - РИА Новости, 12.04.2023
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:54
2023-04-12T17:24
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва."Касем заболел в тюрьме. По данным друзей Марата, у него ангина", — говорится в публикации.Сообщается, что несколько дней у журналиста держалась высокая температура, он принимал антибиотики. "Сейчас чувствует себя уже лучше, но боль в горле до конца не прошла", — уточняет издание.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html
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В мире, Латвия, Литва, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Дмитрий Киселев, Россия, Татьяна Москалькова, Совет Европы, ОБСЕ, ООН
Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел ангиной в тюрьме

© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва.
"Касем заболел в тюрьме. По данным друзей Марата, у него ангина", — говорится в публикации.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы
14 марта, 16:46
Сообщается, что несколько дней у журналиста держалась высокая температура, он принимал антибиотики.
"Сейчас чувствует себя уже лучше, но боль в горле до конца не прошла", — уточняет издание.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
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Марат Касем: вся моя жизнь — череда случайностей
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В миреЛатвияЛитваМарат КасемЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаДмитрий КиселевРоссияТатьяна МоскальковаСовет ЕвропыОБСЕООН
 
 
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