https://ria.ru/20230412/kasem-1864847960.html

Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме

Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме - РИА Новости, 12.04.2023

Шеф-редактор Sputnik Литва Касем заболел в рижской тюрьме

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:54

2023-04-12T16:54

2023-04-12T17:24

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марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

дмитрий киселев

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем заболел в тюрьме, передает агентство Sputnik Литва."Касем заболел в тюрьме. По данным друзей Марата, у него ангина", — говорится в публикации.Сообщается, что несколько дней у журналиста держалась высокая температура, он принимал антибиотики. "Сейчас чувствует себя уже лучше, но боль в горле до конца не прошла", — уточняет издание.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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