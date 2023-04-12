https://ria.ru/20230412/kartiny-1864719872.html

В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова

В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова - РИА Новости, 12.04.2023

В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова

Ко Дню космонавтики в постоянной экспозиции Новой Третьяковки в 36 зале представили работы Алексея Леонова, сообщает персс-служба институции. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:59

2023-04-12T12:59

2023-04-12T17:11

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ко Дню космонавтики в постоянной экспозиции Новой Третьяковки в 36 зале представили работы Алексея Леонова, сообщает персс-служба институции. Посетители увидят две картины — "Восход-2" и "Полярное сияние". Их космонавт подарил музею в 2017 году. Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос. 18 марта 1965 года он и Павел Беляев стартовали с космодрома Байконур на борту корабля "Восход-2". Но из-за трудного материального положения его семьи мечту пришлось оставить. Тем не менее в отряде космонавтов он продолжил рисовать. Вместе с художником Андреем Соколовым летчик создал несколько произведений об освоении космоса. Работы были литографированы в почтовые марки. "Леонов по праву может считаться создателем нового жанра "космической" живописи", — заявили в пресс-службе.Картины будут экспонироваться до 23 апреля 2023 года. Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей леонов, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть