https://ria.ru/20230412/kartiny-1864719872.html
В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова
В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова - РИА Новости, 12.04.2023
В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова
Ко Дню космонавтики в постоянной экспозиции Новой Третьяковки в 36 зале представили работы Алексея Леонова, сообщает персс-служба институции. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:59
2023-04-12T12:59
2023-04-12T17:11
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ко Дню космонавтики в постоянной экспозиции Новой Третьяковки в 36 зале представили работы Алексея Леонова, сообщает персс-служба институции. Посетители увидят две картины — "Восход-2" и "Полярное сияние". Их космонавт подарил музею в 2017 году. Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос. 18 марта 1965 года он и Павел Беляев стартовали с космодрома Байконур на борту корабля "Восход-2". Но из-за трудного материального положения его семьи мечту пришлось оставить. Тем не менее в отряде космонавтов он продолжил рисовать. Вместе с художником Андреем Соколовым летчик создал несколько произведений об освоении космоса. Работы были литографированы в почтовые марки. "Леонов по праву может считаться создателем нового жанра "космической" живописи", — заявили в пресс-службе.Картины будут экспонироваться до 23 апреля 2023 года. Ранее сообщалось об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей леонов, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Алексей Леонов, Третьяковская галерея, Новая Третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть
В Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова
В Новой Третьяковке представили картины космонавта Алексея Леонова
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ко Дню космонавтики в постоянной экспозиции Новой Третьяковки в 36 зале представили работы Алексея Леонова, сообщает персс-служба институции.
Посетители увидят две картины — "Восход-2" и "Полярное сияние". Их космонавт подарил музею в 2017 году.
Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос. 18 марта 1965 года он и Павел Беляев стартовали с космодрома Байконур на борту корабля "Восход-2".
«
"Еще до начала карьеры военного летчика, Леонов был увлечен живописью, у него даже были намерения поступить в Рижскую Академию художеств", — рассказывают в галерее.
Но из-за трудного материального положения его семьи мечту пришлось оставить. Тем не менее в отряде космонавтов он продолжил рисовать.
Вместе с художником Андреем Соколовым летчик создал несколько произведений об освоении космоса. Работы были литографированы в почтовые марки.
"Леонов по праву может считаться создателем нового жанра "космической" живописи", — заявили в пресс-службе.
Картины будут экспонироваться до 23 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось
об открытии выставки "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.
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