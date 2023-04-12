https://ria.ru/20230412/it-1864635724.html

Российские работодатели ощутили нехватку кадров в сфере IT

Российские работодатели ощутили нехватку кадров в сфере IT - РИА Новости, 12.04.2023

Российские работодатели ощутили нехватку кадров в сфере IT

Больше половины работодателей в России ощущают нехватку кадров в сфере информационных технологий, при этом наиболее дефицитные навыки - программирование и... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:22

2023-04-12T00:22

2023-04-12T10:26

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Больше половины работодателей в России ощущают нехватку кадров в сфере информационных технологий, при этом наиболее дефицитные навыки - программирование и веб-программирование, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "61% работодателей сталкиваются со сложностями в поиске кандидатов с навыками в сфере цифровых технологий. Из них наиболее дефицитными стали программирование и веб-программирование (19%), цифровой маркетинг (16%) и разработка приложений (14%)", - говорится в материалах исследования. Больше половины работодателей сообщили об увеличении сроков поиска кандидатов по итогам 2022 года, при этом лишь 6% заметили их сокращение. Если основной объем вакансий ранее закрывался менее чем за два месяца, то сейчас для этого требуется более трех месяцев. Отмечается, что, учитывая предпочтения кандидатов, самым быстрым способом найти нового сотрудника остается хорошее зарплатное предложение. Три четверти работодателей с привлекательной финансовой компенсаций находят подходящих кандидатов менее чем за три месяца. По словам Даниной, больше половины работодателей (84%) предпочитают сотрудников с опытом работы и без специального образования кандидатам со специальным образованием, но без опыта. В исследовании отмечается, что чаще всего приоритет опытным сотрудникам отдают в области IT, розницы и финансов. Так, все опрошенные работодатели в этих сферах, убеждены, что отдадут предпочтение кандидату с опытом работы и без специального образования. В рамках исследования было опрошено более 7000 соискателей и более 220 работодателей по всей России

https://ria.ru/20230411/it-transformatsiya-1864582625.html

https://ria.ru/20230411/praktika-1864393190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, технологии, headhunter, навигатор абитуриента, кем стать